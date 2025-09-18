Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι σαν δικός μου σύλλογος»!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην τεράστια συμβολή του Παύλου Γιαννακόπουλου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό, ενώ μίλησε και για το ξεχωριστό συναίσθημα που τρέφει για τους «πράσινους».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο παιχνίδι του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, επικρατώντας της Παρτίζαν με 91-82.

Από την πλευρά του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Σέρβων στο τουρνουά, το οποίο τιμά τη μνήμη του εμβληματικού προέδρου του Παναθηναϊκού.

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και που παίζουμε σε ένα τουρνουά που φέρει το όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου, ενός ανθρώπου με τεράστια συμβολή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι, σε εξαιρετική ατμόσφαιρα, με φιλάθλους από την Ελλάδα και τη Σερβία. Μας έλειπαν κάποιοι παίκτες, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τι κάναμε σωστά και τι όχι στο παιχνίδι μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση του με τον Παύλο Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό: «Παίξαμε μαζί σε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν δικός μου σύλλογος. Είμαι από τη Σερβία και η Παρτίζαν είναι κάτι που κουβαλάω πάντα μέσα μου, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι, λίγο-πολύ, το ίδιο. Το συναίσθημα είναι ξεχωριστό».