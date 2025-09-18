Παναθηναϊκός - Παρτίζαν, Ναν: Πήρε από νωρίς το «όπλο» του με 21 πόντους
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν με 91-82 στο πρώτο φιλικό του στη Μελβούρνη, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Κέντρικ Ναν μπροστάρη.
Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έδειξε πως και τη φετινή σεζόν θα έχει το πόδι... κολλημένο στο γκάζι, πετυχαίνοντας 21 πόντους στα 33 λεπτά που αγωνίστηκε.
Ο Ναν πέτυχε αυτούς τους 21 πόντους με 5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές, ενώ παράλληλα μάζεψε και 2 ριμπάουντ, δίπλα στις 8 ασίστ που μοίρασε, για μόλις 3 λάθη.
Οι αριθμοί του Κέντρικ Ναν απέναντι στην Παρτίζαν
- Πόντοι - 21
- Λεπτά - 33'17''
- Δίποντα - 5/10
- Τρίποντα - 2/6
- Βολές - 5/5
- Ριμπάουντ - 2
- Ασίστ - 8
- Λάθη - 3
- Μπλοκ - 1
- +/- - +4
