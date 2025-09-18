Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 21 πόντους στο φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν με 91-82 στο πρώτο φιλικό του στη Μελβούρνη, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Κέντρικ Ναν μπροστάρη.

Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έδειξε πως και τη φετινή σεζόν θα έχει το πόδι... κολλημένο στο γκάζι, πετυχαίνοντας 21 πόντους στα 33 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Ναν πέτυχε αυτούς τους 21 πόντους με 5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές, ενώ παράλληλα μάζεψε και 2 ριμπάουντ, δίπλα στις 8 ασίστ που μοίρασε, για μόλις 3 λάθη.

Οι αριθμοί του Κέντρικ Ναν απέναντι στην Παρτίζαν