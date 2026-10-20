Παναθηναϊκός: Meet & Greet με Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Φρανσίσκο
Οι δύο θρύλοι του Παναθηναϊκού και ο Γάλλος point guard θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του «τριφυλλιού» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague.
Συγκεκριμένα θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν, να πάρουν αυτόγραφα και να περάσουν αρκετό χρόνο μαζί τους μέσω του «Meet & Greet» της «πράσινης» ΚΑΕ.
Η συνάντηση θα γίνει στο Business Lounge του «Telekom Center Athens» και ανάμεσα στα οφέλη θα είναι 15% έκπτωση στο PAO Shop αλλά και ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 16 ετών.
𝙈𝙀𝙀𝙏 & 𝙂𝙍𝙀𝙀𝙏 𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙠𝙤𝙢 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝘼𝙩𝙝𝙚𝙣𝙨 ☘️ Get the chance to get closer with the Greens with a special post-game experience! Right after our EuroLeague game against Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (22/10), the Business Lounge (Level 4) welcomes two true club icons Fragiskos Alvertis, Dimitris Diamantidis and Sylvain Francisco! 💚 • Exclusive meet & photo session with our legends & captain • Complimentary catering at the Business Lounge • 15% discount on selected PAOSHOP items • Free admission for kids up to 16 years old Book your spot now 👉 https://t.co/g58KZIVlVS For more information visit https://t.co/J8BD32QBRY #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 20, 2026
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