Μετά το τέλος του αγώνα με την Μπασκόνια (22/10, 21:15) οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν μέσω του «Meet & Greet» να συναντήσουν τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Σιλβέν Φρανσίσκο.

Οι δύο θρύλοι του Παναθηναϊκού και ο Γάλλος point guard θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του «τριφυλλιού» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν, να πάρουν αυτόγραφα και να περάσουν αρκετό χρόνο μαζί τους μέσω του «Meet & Greet» της «πράσινης» ΚΑΕ.

Η συνάντηση θα γίνει στο Business Lounge του «Telekom Center Athens» και ανάμεσα στα οφέλη θα είναι 15% έκπτωση στο PAO Shop αλλά και ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 16 ετών.