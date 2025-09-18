Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στο φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος», απέναντι στην Παρτίζαν, με την κοινότητα της ομογένειας να έχει «αγκαλιάσει» το τουρνουά. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Η Μελβούρνη κινείται σε ρυθμούς... Παναθηναϊκού. Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απασχολεί φυσικά την επικαιρότητα και τις τοπικές εφημερίδες.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» έχει αφιερωθεί πλήρως στο τουρνουά το οποίο διεξάγεται φέτος στην Αυστραλία. «Πράσινος ενθουσιασμός. Στο πλευρό του Παναθηναϊκού η παροικία - Απόψε η αναμέτρηση με την Παρτίζαν στη Μελβούρνη» αναφέρει η εφημερίδα «Νέος Κόσμος».

Με την ομογένεια να δείχνει από νωρίς τον ενθουσιασμό της για τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία. Απ΄την υποδοχή της ομάδας, ως το sold out της John Cain Arena. Ένα γήπεδο που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε να φιλοξενεί τένις και συγκεκριμένα το Australian Open, αλλά αυτήν τη φορά φόρεσε τα... μπασκετικά του για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν (12:30 - ΕΡΤ1, Live στο Gazzetta).

Το παιχνίδι θα γίνει σε κατάμεστες εξέδρες, μιας και έχει ανακοινωθεί sold out, με τους φίλους του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη να ανυπομονούν για να δουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής των «πρασίνων» έφτασε στην Αυστραλία, μαζί με τους διεθνείς που αγωνίστηκαν στο EuroBasket και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να τιμήσει ακόμα μία χρονιά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, σε ένα τουρνουά που έχει γίνει θεσμός και μεγαλώνει κάθε χρόνο.