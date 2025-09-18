Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" καθώς η διοργανώτρια αρχή του NBL ανακοίνωσε sold out γι' αυτό το ματς! Ελάχιστα τα εναπομείναντα εισιτήρια και για τα ματς στο Σίδνεϊ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ήταν ζήτημα... χρόνου να ανακοινωθεί το sold out για το πρώτο ματς του 7ου τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στη Μελβούρνη.

Όπερ και εγένετο. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι Παναθηναϊκός - Παρτίζαν, το οποίο και θα διεξαχθεί μπροστά σε 10.000 φίλους και των δύο ομάδων.

Άλλωστε οι φίλοι του Παναθηναϊκού εκδηλώνουν καθημερινά στη Μελβούρνη τη λατρεία τους για τον επτάστερο και θα έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης την αγαπημένη τους ομάδα.

Μάλιστα έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ κόντρα στους Adelaide 36ers στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (21/9).

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρχουν και αρκετοί φίλοι της Παρτίζαν στο γήπεδο, οι οποίοι είχαν επιφυλάξει με τη σειρά τους θερμή υποδοχή στην άφιξη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αυστραλία το απόγευμα της Τετάρτης (17/9).