Στη Μελβούρνη βρίσκεται από τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) της Πέμπτης (18/9) και το δεύτερο γκρουπ του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

"Γεμίζει" το... οπλοστάσιο του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία όπου θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η κανονική (όσο και σύντομη) προετοιμασία της ομάδας ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν με το παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στις 30 του μήνα στο "TELEKOM CENTER Athens".

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/9) έφτασαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας μαζί με τον Εργκίν Άταμαν έχοντας πραγματοποιήσει πολύωρο και κοπιαστικό ταξίδι. Λίγες ώρες αργότερα μετέβησαν στο γήπεδο προκειμένου να κάνουν και την πρώτη τους προπόνηση-χαλάρωμα ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν στην "John Cain Arena" της Μελβούρνης.

Συγκεκριμένα το δεύτερο γκρουπ παικτών αποτελείται από τους Έλληνες διεθνείς Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στην Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος ωστόσο θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ.

Εκτός έχουν μείνει ο Τσέντι Όσμαν, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Παρτίζαν θα δοθεί στις 12.30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1.