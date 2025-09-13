Ολυμπιακός - Μονακό 80-83: Τα Highlights της φιλικής ήττας
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πρώτο του «Ευρωλιγκάτο» φιλικό, γνωρίζοντας την ήττα απέναντι στην Μονακό με 80-83 στην παράταση.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έπαιξε χωρίς τους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κώστα Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο, πάλεψε κόντρα στη Μονακό, όμως το μεγάλο τρίποντο του Μάικ Τζέιμς στα 6.6'' για το τέλος της παράτασης έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.
Το βίντεο με τα Highlights του Ολυμπιακός - Μονακό 80-83:
