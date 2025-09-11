Παπανικολάου για Τεόντοσιτς: «Διαθέτει όλα τα προσόντα για να γίνει σπουδαίος κόουτς»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε σε σερβικό μέσο για τον πρώην συμπαίκτη του, Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος αποσύρθηκε από τα παρκέ και έσταξε...μέλι. Μάλιστα, είπε ότι θα ήταν καλό για το ίδιο το μπάσκετ να συνεχίσει να βρίσκεται στα γήπεδα, στον ρόλο του προπονητή.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν ξεχνάει τις μέρες που είχε για συμπαίκτη του τον Μίλος Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξή του στο meridiansport μίλησε με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν.

Αναφέρθηκε στο στυλ παιχνιδιού του Σέρβου, αποκαλώντας τον «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τόνισε ότι με τον τρόπο που αγωνιζόταν, βοηθούσε τους συμπαίκτες του να αναδείξουν τα μπασκετικά τους προσόντα στο γήπεδο.

«Είχα την τιμή να παίξω με τον Μίλος πριν από αρκετά χρόνια. Είναι μοναδικός παίκτης και, όταν πρόκειται για την ανάγνωση του παιχνιδιού, ξέρει πώς να βγάζει το καλύτερο από όλους τους συμπαίκτες του, αλλά και να παίρνει την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό του. Ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο βλέπει το μπάσκετ τον έκανε αυτό που είναι, ένας πραγματικός θρύλος», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο «στρατηγός του παρκέ», όπως τον αποκάλεσε ο αρχηγός της Εθνικής, έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένας σπουδαίος προπονητής στο μέλλον, κάτι που θα ήταν καλό για το ίδιο το άθλημα.

«Η καριέρα του ήταν εξαιρετική, ήταν πραγματικός “στρατηγός στο παρκέ” και όλα αυτά μαζί μπορούν να τον κάνουν εξαιρετικό προπονητή. Βλέπει πράγματα στο γήπεδο που οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εκείνη τη στιγμή. Επίσης, ξέρει να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για έναν προπονητή. Πιστεύω πως διαθέτει όλα τα προσόντα για να γίνει σπουδαίος κόουτς, μένει μόνο να αποφασίσει αν το θέλει ή όχι. Είναι σίγουρα καλό για το μπάσκετ να παραμείνει κοντά στο παιχνίδι. Όχι μόνο για το σερβικό, αλλά και για το ευρωπαϊκό. Όταν οι θρύλοι μένουν ενεργοί, είναι κέρδος για το άθλημα και την εξέλιξή του».

Για την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό, ο Παπανικολάου θυμήθηκε τις ασίστ του Σέρβου άσσου που του έκαναν τη ζωή στο παρκέ ευκολότερη, εκθειάζοντας για ακόμα μια φορά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούσε το παιχνίδι την ώρα που αγωνιζόταν.

«Αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο είναι η αίσθησή του για το παιχνίδι, το πώς καταλάβαινε πού βρίσκεται ο καθένας και ποιος χρειαζόταν την μπάλα. Ήταν το σήμα κατατεθέν του. Αλλά, όπως είπα και πριν, ο τρόπος που διάβαζε κάθε κατάσταση στο παρκέ, οι μικρές λεπτομέρειες που κατανοούσε, ήταν σε άλλο επίπεδο. Διάβαζε την άμυνα, παρακολουθούσε τον αμυντικό και έδινε την πάσα ανάλογα με τη στιγμή, όχι στον εκ των προτέρων επιλεγμένο συμπαίκτη. Αυτό ήταν μοναδικό, ξεχωριστό. Είμαι πραγματικά ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ το παρκέ μαζί του και να σκοράρω εύκολους πόντους χάρη στη δημιουργία του»