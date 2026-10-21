Η Βάσω Τσαρούχα κατέφθασε στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο.

Η Βάσω Τσαρούχα έφθασε στη ΓΑΔΑ! Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον της, η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο και πριν λίγη ώρα κατέφθασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με κουκούλα και συνοδεία.

Συγκεκριμένα, η Βάσω Τσαρούχα κατέφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην Ελλάδα από την Τουρκία όπου βρισκόταν για αγώνα EuroCup και συγκεκριμένα το Τουρκ Τέλεκομ-Σιαουλάι.

Η ίδια κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Δείτε το βίντεο: