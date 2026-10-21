Τσαρούχα: Έφθασε στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο (vid)
Η Βάσω Τσαρούχα έφθασε στη ΓΑΔΑ! Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον της, η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο και πριν λίγη ώρα κατέφθασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με κουκούλα και συνοδεία.
Συγκεκριμένα, η Βάσω Τσαρούχα κατέφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) στην Ελλάδα από την Τουρκία όπου βρισκόταν για αγώνα EuroCup και συγκεκριμένα το Τουρκ Τέλεκομ-Σιαουλάι.
Η ίδια κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
Δείτε το βίντεο:
‼ Η στιγμή της άφιξης της Βασιλικής Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ για να απολογηθεί - Με κουκούλα και με συνοδεία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα https://t.co/pgqMJscQGl— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 21, 2026
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