Από τη «χρυσή» γενιά των Νέων της Ρόδου στο EuroBasket της Ρίγας. Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Σλούκας, 16 χρόνια μετά, διεκδικούν μαζί το τελευταίο τους μεγάλο όνειρο με την Εθνική Ανδρών.

Ήταν Ιούλιος του 2009 όταν δύο νέα ταλέντα τoυ ελληνικού μπάσκετ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Σλούκας, ανέβαιναν για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης με την Εθνική Νέων στην Ρόδο. Η «χρυσή γενιά των ’90άρηδων» κατακτούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20, γράφοντας μια σελίδα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του ελληνικού μπάσκετ.

Και σήμερα, 16 χρόνια μετά, οι δυο τους μόνο έχουν παραμείνει στη μεγάλη σκηνή να φορούν τη φανέλα με το εθνόσημο. Αυτή τη φορά η Ρίγα φιλοξενεί το EuroBasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία έχοντας μπροστά της ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Οι δύο στυλοβάτες της «γαλανόλευκης» μπορούν έτσι να ολοκληρώσουν τον κύκλο της καριέρας τους με τον πιο ιδανικό τρόπο, με το πιο θεαματικό φινάλε.

Η Ρόδος του 2009

Η τελευταία φορά που η Ελλάδα πανηγύρισε μετάλλιο σε EuroBasket ήταν το 2009, εκείνο το καλοκαίρι όμως και η Εθνική U20 σήκωσε την χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Ελλάδα απέκλεισε πρώτα την Κροατία (77-68) και στη συνέχεια την Ισπανία (87-76) για να βρεθεί στον τελικό με την πάντα πολλά υποσχόμενη Γαλλία. Η νίκη ήρθε όμως, με 90-85, έστεψε τον Παπανικολάου πρώτο σκόρερ με 15 πόντους, αλλά και MVP της διοργάνωσης. Ο Σλούκας τον ακολούθησε προσθέτοντας 14 πόντους, ενώ καλές εμφανίσεις έκαναν τόσο ο Χάρης Γιαννόπουλος, όσο και ο Γιώργος Μπόγρης.

Το δίδυμο Παπανικολάου - Σλούκας σήμαινε σίγουρη επιτυχία. Οι δυο τους είχαν ήδη αρχίσει να... σαρώνουν τα μετάλλια στις μικρές εθνικές με δύο χρυσά (U18 το 2008, U20 το 2009) και τρία ασημένια (Ευρωπαϊκό U18 το 2007 και U20 το 2010 και Παγκόσμιο U19 το 2009), όμως μετά ακολούθησε μία σειρά από απογοητεύσεις με την Εθνική Ανδρών.

Αυτά τα χρόνια, η φιλία τους άνθισε παράλληλα με την επαγγελματική τους πορεία. Αχώριστοι εντός και εκτός παρκέ, μοιράστηκαν μία καριέρα που πολλές φορές κατάφερε να συναντηθεί, ενώ άλλες φορές ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Ωστόσο η ζωή κάνει κύκλους κι όπως ξεκίνησαν στις μικρές Εθνικές, έτσι φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν αυτόν τον κύκλο με την ομάδα των Ανδρών, ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Η πορεία σε συλλογικό επίπεδο και ο αμοιβαίος σεβασμός

Ο Σλούκας πήγε το 2008 στον Ολυμπιακό και ο Παπανικολαόυ ακολούθησε έναν χρόνο αργότερα. Μαζί σήκωσαν δύο τίτλους EuroLeague με τα «ερυθρόλευκα» κι ακόμη κι αν χωρίστηκαν, το 2020 ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για χάρη του Ολυμπιακού μέχρι και το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Σλούκας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα. Να... μετακομίσει στον «αιώνιο» αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό και να μεταμορφωθεί στον ηγέτη των «πράσινων» and the rest is history...

Οι δύο συνομήλικοι 90άρηδες, δεν έχασαν ποτέ τον σεβασμό και την εκτίμηση ο ένας για το πρόσωπο του άλλου.

«Έχω μεγαλώσει με τον Κώστα. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συμπαίκτες. Είμαστε και επαγγελματίες. Ο δρόμος μας πλέον είναι διαφορετικός. Η επιτυχία του ενός είναι αποτυχία του άλλου και για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι στο γήπεδο», θα έλεγε ο Σλούκας, με τον Παπανικολάου να ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο. «Ο αμοιβαίος σεβασμός που υπάρχει ανάμεσα σε εμένα και στον Σλούκα δεν μπορεί να αλλάξει όσα ζήσαμε μία ζωή επειδή παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες».

Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε την ασπίδα προστασίας του Παπανικολάου στον Σλούκα στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το Σούπερ Καπ, όταν ο αρχηγός των «πράσινων» διένυε την πρώτη του χρονιά στην ομάδα και δεχόταν έντονες αποδοκιμασίες από τους «ερυθρόλευκους» φιλάθλους; Τότε ο Παπανικολάου ήταν εκείνος που ζήτησε να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές.

Από την Ρόδο στην... Ρίγα

Αυτό το δίδυμο που έλαμψε στις μικρές Εθνικές, δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να ζήσει μία τέτοια επιτυχία και με την Εθνική Ανδρών. Ως ηγέτες πλέον μιας γενιάς που ψάχνει το τέλειο φινάλε τώρα αυτή η στιγμή μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Ο Σλούκας και ο Παπανικολάου πραγματοποιούν ένα εξαιρετικό τουρνουά με το εθνόσημο. Παίζουν με πάθος, με εμπειρία, είναι εκεί τις κρίσιμες στιγμές, ο ένας με «όπλο» τη δημιουργία του, ο άλλος με την άμυνά του και οι δύο μαζί με τα σουτ την κατάλληλη στιγμή.

Αντί για παιδιά, είναι πια άντρες και γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον κύκλο που ξεκίνησε εκείνο το καλοκαίρι στη Ρόδο. Η Εθνική βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων και το όνειρο... συνεχίζεται.