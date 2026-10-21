Ο Πάτρικ Μπέβερλι τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του για τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ τις τελευταίες ώρες έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, με αρκετούς παίκτες και παράγοντες της καλαθοσφαίρισης να έχουν αντιδράσει με τον δικό τους τρόπο να τα τεκταινόμενα, γύρω από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι, που πέρασε από τα... μέρη μας με τις φανέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σχολίασε με ανάρτησή του τη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή ήταν διαιτητής στον αγώνα μου με τον Παναθηναϊκό, το ήξερα, ντροπή!».

Πλην όμως του Μπέβερλι, στην ίδια ανάρτηση έχουν σχολιάσει κι άλλοι παίκτες , όπως ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Ζερμέιν Λαβ αλλά και ο Ρόνι Χαρέλ της Μυκόνου καθώς και ο NBAer Άριελ Χουκπόρτι, ο οποίος αγωνίζεται στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

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