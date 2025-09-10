Euroleague: Στην Αθήνα και το Telekom Center το Final Four της EuroLeague!
Η Αθήνα και το Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ) θα αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του μπασκετικού κόσμου τον Μάιο του 2026, καθώς το Final Four της Euroleague επιστρέφει στη χώρα μας μετά από 19 χρόνια.
Μετά την ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague (8-3), το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει το Final Four της διοργάνωσης, με την ελληνική συμμετοχή να υπερτερεί έναντι εκείνης του Βελιγραδίου.
Η εν λόγω ψηφοφορία ήταν να γίνει τον Ιούλιο, όμως εν τέλει αναβλήθηκε και διεξίχθη Σεπτέμβριο, με το αποτέλεσμά της να φέρνει ξανά το Final Four στο ΟΑΚΑ, για πρώτη φορά μετά το 2007.
Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει Final Four, μετά από εκείνα του 1993 (ΣΕΦ), 2000 (Πυλαία) και 2007 (ΟΑΚΑ).
