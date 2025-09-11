Euroleague Final Four 2026: Οι μεγάλοι αγώνες που έχουν γίνει στην Αθήνα

Το 1995, το γήπεδο μπάσκετ το ΟΑΚΑ άνοιξε τις πύλες του και αμέσως έγινε για 12 ημέρες έγινε η «καρδιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε το EuroBasket εκείνης της χρονιάς, 8 χρόνια μετά το τουρνουά του ΣΕΦ όπου η «γαλανόλευκη» είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και σήκωσε στον... ουρανό του Φαλήρου το τρόπαιο.

Αυτή τη φορά, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικότερα από το 1987, η Εθνική πραγματοποίησε ακόμη μία καλή πορεία μπροστά στο ελληνικό κοινό. Στο νεόκτιστο ΟΑΚΑ, υπό τις οδηγίες του Μάκη Δενδρινού μπόρεσε να φτάσει στην τέταρτη θέση.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το «εισιτήριο» για τη νοκ άουτ φάση ήρθε, έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση με 4 νίκες και 2 ήττες (μία από τη Γιουγκοσλαβία με 84-80 στην παράταση και μία από τη Λιθουανία με 89-73). Με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου είχε αντίπαλο την Ισπανία.

Κόντρα στη χώρα από την Ιβηρική χερσόνησο πήρε μία αγχωτική νίκη με 66-64 ( στο 1:20 πριν από τη λήξη η Ελλάδα ήταν μπροστά με 63-56) ενώ στον ημιτελικό βρήκε ξανά στον δρόμο της τη Γιουγκοσλαβία.

Μπορεί η συγκεκριμένη Γιουγκοσλαβία να μην ήταν η άλλοτε ενωμένη χώρα των Βαλκανίων και να αποτελούταν μόνο από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ωστόσο στο ρόστερ της βρίσκονταν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Γιουγκοσλάβους αθλητές. Ενδεικτικό είναι πως μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό με 60-52, επικράτησε και της Λιθουανίας στον τελικό με 95-90 και κατέκτησε το χρυσό.

Η Εθνική μετά την ήττα, το μόνο που μπορούσε να διεκδικήσει ήταν η τρίτη θέση, έχοντας αντίπαλο μία ακόμη ομάδα της άλλοτε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας που επίσης είχε στο ρόστερ της τεράστιους αθλητές, την Κροατία. Η παρέα του Κούκοτς μπόρεσε να επιβληθεί με 73-68.

Λίγη ώρα αργότερα, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, για την ακρίβεια μετά το τέλος του, ωστόσο υπήρξαν ορισμένες στιγμές που άφησαν το στίγμα τους στο τουρνουά. Η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο, άρχισε να φωνάζει συνθήματα κατά της Γιουγκοσλαβίας ενώ την ώρα που θα γινόταν η απονομή των χρυσών μεταλλίων, η Κροατία κατέβηκε από το βάθρο, με τον λόγο αυτής της κίνησης να αφορά φυσικά τον εμφύλιο πόλεμο που έπληξε τη Γιουγκοσλαβία.

Λίγες ημέρες αργότερα (12-22/7), η Ελλάδα φιλοξένησε το Παγκόσμιο U19, με τη δεύτερη φάση και τα νοκ άουτ να γίνονται και αυτά στο νέο ΟΑΚΑ.

Εκεί η Ελλάδα όχι μόνο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό, έχοντας επικρατήσει της Αυστραλίας με 91-73. Ενδεικτικά, το boxscore της «γαλανόλευκης» στον τελικό είχε ως εξής: Μπάρλας με 3 πόντους, Παπανικολάου Δ. 21, Καλαϊτζής 3, Χατζής 8, Σούλης 1, Καράγκουτης 3, Ρεντζιάς 33 και Κακιούζης 19.



