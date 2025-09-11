Euroleague Final Four 2026: Οι μεγάλοι αγώνες που έχουν γίνει στην Αθήνα
Είναι πλέον επίσημο. Το Final Four της Euroleague θα γίνει ξανά στην Ελλάδα. Ύστερα από 19 χρόνια η Αθήνα θα φιλοξενήσει το πιο αναμενόμενο τριήμερο μπασκετικής δράσης στην Ευρώπη.
Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μετά το 2007, ο πρωταθλητής της Euroleague θα αναδειχθεί μέσα από Final Four το οποίο θα γίνει στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) από τις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου.
Αυτό φυσικά σημαίνει ότι σε περίπτωση όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR ή ο Ολυμπιακός καταφέρουν να είναι και τη νέα σεζόν στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, τότε οι φίλαθλοί τους -και όχι μόνο- θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες. Με τις πορείες των τελευταίων ετών μάλιστα, δεν θα πρέπει να θεωρείται και απίθανο το ενδεχόμενο να βρεθούν και οι δύο σε αυτό ή ακόμα και να υπάρξει για πρώτη φορά στην ιστορία (μεγάλος) τελικός ανάμεσα στους δύο.
Το Gazzetta… ανοίγει για μία ακόμη φορά τα βιβλία ιστορίας και γράφει για τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στο ΟΑΚΑ.
Από το EuroBasket του 1995 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και όλες οι άλλες μεγάλες -μπασκετικές- διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αμαρουσίου, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο και στο EuroBasket του 2029.
Το «λαμπρό» καλοκαίρι του 1995
Το 1995, το γήπεδο μπάσκετ το ΟΑΚΑ άνοιξε τις πύλες του και αμέσως έγινε για 12 ημέρες έγινε η «καρδιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε το EuroBasket εκείνης της χρονιάς, 8 χρόνια μετά το τουρνουά του ΣΕΦ όπου η «γαλανόλευκη» είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και σήκωσε στον... ουρανό του Φαλήρου το τρόπαιο.
Αυτή τη φορά, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικότερα από το 1987, η Εθνική πραγματοποίησε ακόμη μία καλή πορεία μπροστά στο ελληνικό κοινό. Στο νεόκτιστο ΟΑΚΑ, υπό τις οδηγίες του Μάκη Δενδρινού μπόρεσε να φτάσει στην τέταρτη θέση.
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το «εισιτήριο» για τη νοκ άουτ φάση ήρθε, έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση με 4 νίκες και 2 ήττες (μία από τη Γιουγκοσλαβία με 84-80 στην παράταση και μία από τη Λιθουανία με 89-73). Με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου είχε αντίπαλο την Ισπανία.
Κόντρα στη χώρα από την Ιβηρική χερσόνησο πήρε μία αγχωτική νίκη με 66-64 ( στο 1:20 πριν από τη λήξη η Ελλάδα ήταν μπροστά με 63-56) ενώ στον ημιτελικό βρήκε ξανά στον δρόμο της τη Γιουγκοσλαβία.
Μπορεί η συγκεκριμένη Γιουγκοσλαβία να μην ήταν η άλλοτε ενωμένη χώρα των Βαλκανίων και να αποτελούταν μόνο από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ωστόσο στο ρόστερ της βρίσκονταν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Γιουγκοσλάβους αθλητές. Ενδεικτικό είναι πως μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό με 60-52, επικράτησε και της Λιθουανίας στον τελικό με 95-90 και κατέκτησε το χρυσό.
Η Εθνική μετά την ήττα, το μόνο που μπορούσε να διεκδικήσει ήταν η τρίτη θέση, έχοντας αντίπαλο μία ακόμη ομάδα της άλλοτε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας που επίσης είχε στο ρόστερ της τεράστιους αθλητές, την Κροατία. Η παρέα του Κούκοτς μπόρεσε να επιβληθεί με 73-68.
Λίγη ώρα αργότερα, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, για την ακρίβεια μετά το τέλος του, ωστόσο υπήρξαν ορισμένες στιγμές που άφησαν το στίγμα τους στο τουρνουά. Η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο, άρχισε να φωνάζει συνθήματα κατά της Γιουγκοσλαβίας ενώ την ώρα που θα γινόταν η απονομή των χρυσών μεταλλίων, η Κροατία κατέβηκε από το βάθρο, με τον λόγο αυτής της κίνησης να αφορά φυσικά τον εμφύλιο πόλεμο που έπληξε τη Γιουγκοσλαβία.
Λίγες ημέρες αργότερα (12-22/7), η Ελλάδα φιλοξένησε το Παγκόσμιο U19, με τη δεύτερη φάση και τα νοκ άουτ να γίνονται και αυτά στο νέο ΟΑΚΑ.
Εκεί η Ελλάδα όχι μόνο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό, έχοντας επικρατήσει της Αυστραλίας με 91-73. Ενδεικτικά, το boxscore της «γαλανόλευκης» στον τελικό είχε ως εξής: Μπάρλας με 3 πόντους, Παπανικολάου Δ. 21, Καλαϊτζής 3, Χατζής 8, Σούλης 1, Καράγκουτης 3, Ρεντζιάς 33 και Κακιούζης 19.
Τρία χρόνια μετά τα εγκαίνιά του, το ΟΑΚΑ φιλοξένησε μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση. Αυτή τη φορά μάλιστα το ενδιαφέρον ήταν από ολόκληρο τον κόσμο καθώς από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 9 Αυγούστου, στην Αττική διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τα παιχνίδια να γίνονται τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στο ΣΕΦ.
Η Ελλάδα άρχισε δυνατά έχοντας κάνει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στον πρώτο όμιλο κόντρα στην Ιταλία, τον Καναδά και τη Σενεγάλη. Στον δεύτερο γύρο, κατάφερε να πάρει ξανά το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες και δύο ήττες (από τη Ρωσία με 60-48 αλλά και από τη Γιουγκοσλαβία με 70-56).
Στη φάση των νοκ άουτ υπήρξε μία... επανάληψη της πορείας που είχε σημειωθεί και πριν από τρία χρόνια, τότε για το EuroBasket. Στα προημιτελικά, η «γαλανόλευκη» πέρασε το εμπόδιο της Ισπανίας με 69-62, ωστόσο στα ημιτελικά βρέθηκε ξανά αντίπαλος της μετέπειτα τροπαιούχου, Γιουγκοσλαβία.
Αυτή τη φορά, η Εθνική λύγισε στην παράταση με 78-73, επιστρέφοντας έτσι στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση. Έτερος διεκδικητής αυτή τη φορά η team USA, με ένα ρόστερ το οποίο αποτελούνταν από επαγγελματίες Αμερικάνους που έπαιζαν στην Ευρώπη και από αθλητές κολεγίων.
Εκεί οι ΗΠΑ είχαν τον απόλυτο έλεγχο και μπόρεσαν να ανέβουν στο βάθρο, έχοντας επιβληθεί με 84-61. Λίγες ώρες αργότερα, στον τελικό, η Γιουγκοσλαβία και η Ρωσία «διασταύρωσαν τα ξίφη τους». Στο τέλος του πρώτου ημίχρονο η Ρωσία βρισκόταν μπροστά με 35-30 ενώ άρχισε καλά και το δεύτερο μισό. Η Γιουγκοσλαβία βρήκε ωστόσο τρόπο ώστε να βρει τα πατήματά της και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού.
Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα έκανε ένα τρομερό μπλοκ για τους Γιουγκοσλάβους έδωσε ώθηση στην ομάδα του ενώ ο ίδιος μέσα από βολές έκανε το 64-60, δίνοντας έτσι τη νίκη στη χώρα του με 64-62.
Μεγάλος MVP του τελικού μάλιστα, ήταν ένας παίκτης που τα επόμενα χρόνια είχε το ΟΑΚΑ σαν... σπίτι του, γράφοντας λαμπρή ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Όταν η Εθνική «άγγιξε» το βάθρο στο Παγκόσμιο του 1998
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο... σπίτι τους
Το 2004 αποτέλεσε μία καθοριστική χρονιά στην ιστορία της Ελλάδας. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον θρίαμβο της Εθνικής ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία, όλος ο κόσμος έστρεψε τα βλέμματά του στην Ελλάδα καθώς είχε έρθει η ώρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ είχε τον δικό του ξεχωριστό ρόλο αφού έγινε σπίτι τόσο για τα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής γυμναστικής όσο και του μπάσκετ. Προτού ασχοληθούμε με το μπασκετικό τουρνουά, αξίζει φυσικά να αναφερθούμε στο χρυσό της Ελλάδας στους κρίκους που κατακτήθηκε το συγκεκριμένο γήπεδο.
Για την ακρίβεια, στις 22 Αυγούστου του 2004, ο Δημοσθένης Ταμπάκος με το πρόγραμμά του συγκέντρωσε 9.862 πόντους και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Επιστρέφοντας στα μπασκετικά δρώμενα της εποχής, η φάση των ομίλων πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό, με τα νοκ άουτ να διεξάγονται στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα είχε τερματίσει δεύτερη στο group, έχοντας 3 νίκες και 2 ήττες (από τη Λιθουανία με 98-76 και από τις ΗΠΑ με 77-71).
Στα νοκ άουτ έμελλε να βρεθεί στον δρόμο της μετέπειτα χρυσής πρωταθλήτριας, Αργεντινή. Εκεί η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 69-64. Στα ημιτελικά, η εθνική της λατινικής Αμερικής κατάφερε να αποκλείσει την team USA και έφτασε μέχρι και τον τελικό όπου επιβλήθηκε της Ιταλίας με 84-69, κατακτώντας έτσι το χρυσό ενώ ο Μάνου Τζινόμπιλι αναδείχθηκε σε μεγάλος MVP.
Η Ελλάδα τερμάτισε στην πέμπτη θέση, πάνω από το Πουέρτο Ρίκο και κάτω από τη Λιθουανία ενώ στο τουρνουά των Γυναικών, το χρυσό το πήρε στο ίδιο γήπεδο η team USA ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την έβδομη θέση πάνω από τη Νέα Ζηλανδία και πίσω από την Ισπανία.
Στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού, το 2007 θα έχει πάντα μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους. Από μόνη της η κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου αποτελεί μία μεγάλη επιτυχία, ωστόσο εκείνη τη χρονιά έμελε να συνδυαστεί με το γεγονός ότι το Final Four πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ!
Πιο συγκεκριμένα, στις 4 και 6 Μαΐου, τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με την κατάληξη φυσικά να είναι θετική για το «τριφύλλι».
Ο Παναθηναϊκός, μπόρεσε να ξεπεράσει με ευκολία το εμπόδιο της Ταού Κεράμικα, έχοντας επικρατήσει με 67-53, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση του στον μεγάλο τελικό, με το βλέμμα στραμμένο φυσικά στο κύπελλο.
Στον έτερο ημιτελικό, η Μάλαγα του Σέρτζι Σκαριόλο ηττήθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 62-50 και έτσι το τοπίο για το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν είχε πλέον ξεκαθαρίσει.
Στον μικρό τελικό της τρίτης θέσης που μετατράπηκε σε... ισπανικός εμφύλιος, η Μάλαγα ήταν εκείνη που πήρε τη νίκη με 76-74, αλλά όλη η μπασκετική Ευρώπη ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Από τη μία το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και από την άλλη εκείνο του Ετόρε Μεσίνα.
Το παιχνίδι, όπως αρμόζει σε έναν μεγάλο τελικό, ήταν για γερά νεύρα. Οι πανηγυρισμοί στο τέλος του ωστόσο ανήκαν στους παίκτες και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ο οποίος επικράτησε με 93-91, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ραμούνας Σισκάουσκας αλλά και τον Δημήτρη Διαμαντίδη να αναδεικνύεται σε μεγάλος MVP του Final Four. Από την πλευρά της ρωσικής ομάδας, ξεχώρισε ο... Έλληνας τσάρος, Θοδωρής Παπαλουκάς που τελείωσε τον τελικό με 23 πόντους, 8 ασίστ και 1 ριμπάουντ.
Η τέταρτη Euroleague και το Final Four της Αθήνας
Η τελευταία -μέχρι το 2024- πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες
Το καλοκαίρι του 2024, η Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, έχοντας βγει νικήτρια στο προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε το παρών στο ολυμπιακό τουρνουά μετά το 2008. Και τότε, η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες -στο Πεκίνο- είχε κριθεί σε ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ! Παρών φυσικά και τότε, ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.
Η αρχή του... μαραθωνίου για το τη «γαλανόλευκη» έγινε στον πρώτο όμιλο όπου έχοντας επιβληθεί του Λιβάνου (119-62) και της Βραζιλίας (89-69), πέρασε στη φάση των νοκ άουτ.
Εκεί πρώτη αντίπαλος ήταν η Νέα Ζηλανδία, την οποία και υπέταξε με άνεση η Ελλάδα με 75-48. Επόμενη ομάδα στη σειρά, ήταν το Πουέρτο Ρίκο, όπου μεταξύ άλλων αγωνιζόταν και ο τότε παίκτης της ΑΕΚ, Φιλιμπέρτο Ριβέρα.
Το σύνολο του Παναγιώτη Γιαννάκη μπόρεσε να επιβληθεί μπροστά στο ελληνικό κοινό με 88-63 και κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο αήττητο την πρώτη θέση στο τουρνουά και το «εισιτήριο» για την Κίνα.
Για την ιστορία, την ομάδα τότε αποτελούσαν οι: Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιάννης Μπουρούσης, Νίκος Ζήσης, Βασίλης Σπανούλης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Αντώνης Φώτσης, Γιώργος Πρίντεζης, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Κώστας Τσαρτσαρής, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Μιχάλης Πελεκάνος.
Η αλήθεια είναι ότι στην ιστορία της ΑΕΚ, το 2018 για πολλούς λόγους θα είναι μία χρονιά πραγματικό ορόσημο. Ένας από αυτούς είναι το γεγονός ότι ο «δικέφαλος» κατάφερε να κατακτήσει το BCL.
Ο λόγος φυσικά όπου αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία είναι ότι το έκανε μπροστά στους φιλάθλους τους, στο ΟΑΚΑ αλλά και στα 50 χρόνια από το εμβληματικό 1968, όταν σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο με 80.000 θεατές, μπόρεσε να κάμψει τη Σλάβια Πράγας 89-82 και να κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας.
Ας επιστρέψουμε όμως στα δρώμενα του 21ου αιώνα. Η ΑΕΚ, έχοντας στον πάγκο της τον Ντράγκαν Σάκοτα, μπόρεσε να φτάσει μέχρι και του Final Four του BCL, έχοντας πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση του 2017-18.
Πρώτος αντίπαλος για την ΑΕΚ, η ισπανική Μούρθια του Ιμπόν Ναβάρο. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι αλλά τελικά ο «δικέφαλος» ήταν εκείνος που... πέταξε για τον τελικό. Εκεί συνάντησε τη Μονακό, η οποία είχε περάσει εύκολα το εμπόδιο της Λουντβιγκσμπουργκ με 87-65.
Η τρίτη θέση κατέληξε στη Μούρθια αλλά όλα το μυαλό όλων ήταν στον μεγάλο τελικό.
Μπροστά σε 17.984 θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ ύστερα από ένα ακόμη παιχνίδι για γερά νεύρα, μπόρεσε να βγει νικήτρια. Ο πίνακας του σκορ έδειχνε 100-94 και η «Βασίλισσα» σήκωσε το τρόπαιο του BCL στον «ουρανό» του Αμαρουσίου.
Πρώτος σκόρερ για την «Ένωση» είχε αναδειχθεί ο Μάικ Γκριν με 19 πόντους, 16 είχε ο Κέβιν Πάντερ με τον Ντούσαν Σάκοτα, στους 13 ακολούθησε ο Ντελρόι Τζέιμς ενώ στους 10 έφτασε ο Βινς Χάντερ.
Φυσικά, το ΟΑΚΑ φιλοξένησε ξανά τον τελικό του BCL δύο χρόνια αργότερα. Για την ακρίβεια στο συγκεκριμένο γήπεδο πραγματοποιήθηκε το Final 8 του BCL της σεζόν 2019-20, τον Σεπτέμβριο του 2020 αφού λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η διακοπή λόγω του Covid -19.
Οι γεμάτες κερκίδες και η γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, πλέον είχαν δώσει τη θέση τους στο άδειο και... κρύο ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ μεν να έπαιζε στη χώρα της αλλά επί της ουσίας να ένιωθε σαν να ήταν και αυτή εκτός.
Παρά αυτή τη συνθήκη, το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου μπόρεσε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Αντίπαλος αυτή τη φορά η Μπούργος του Πεναρόγια, η οποία ήταν και εκείνη τελικά που επικράτησε με 85-74, πανηγυρίζοντας έτσι την κατάκτηση του τροπαίου.
Η «χρυσή» χρονιά της ΑΕΚ και τα δύο Final Four του BCL στην Αθήνα
Με το βλέμμα στο EuroBasket 2029
Από το 2024 και ύστερα, το ΟΑΚΑ πέρασε σε μία νέα εποχή καθώς ανακαινίστηκε για μία ακόμη φορά και ως έναν βαθμό έθεσε νέα στάνταρτ για τα γήπεδα, με το glass floor να εντυπωσιάζει όσους τυχαίνει να παρακολουθούν αγώνες.
Πλέον, έχοντας περάσει στην εποχή του Telekom Athens Center, το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον καθώς η Αθήνα μπορεί να γίνει ξανά κέντρο του ευρωπαϊκού -και όχι μόνο- αθλητισμού.
Η αρχή μπορεί να γίνεται με το Final Four της Euroleague το 2026, ωστόσο το κλειστό που βρίσκεται στο Μαρούσι έχει ήδη εξασφαλισμένο έναν από τους ομίλους του EuroBasket για το 2029.
Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Μαΐου έγινε γνωστό ότι η τελική φάση του EuroBasket 2029 θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, με την πρεμιέρα μάλιστα να γίνεται στο επίσης ανανεωμένο και εντυπωσιακό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που κατέθεσε πρόταση ώστε να φιλοξενήσει εκείνη την τελική φάση και παρά το γεγονός ότι τελικά επιλέχθηκε η Ισπανία, ένας από τους ομίλους θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα μάλιστα στο Telekom Athens Center, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία ιδιαίτερη προσμονή για το επόμενο EuroBasket, κατά το οποίο η «γαλανόλευκη» θα παίξει τους αγώνες του group stage ως οικοδέσποινα!