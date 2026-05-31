Τραγικός ο απολογισμός από τα χθεσινά επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του.

Η γιορτή για την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν μετατράπηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έφερε στο φως η Parisien, στη 1:00 τα ξημερώματα ένας 24χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Porte Maillot, όταν προσέκρουσε σε τσιμεντένιο μπλοκ σε κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδού του Παρισιού. Ο συγκεκριμένος δρόμος είχε κλειστεί από τις δημοτικές Αρχές ενώ ακριβώς δίπλα βρισκόταν σε εξέλιξη η πορεία για τους πανηγυρισμούς.

May 31, 2026

Παράλληλα, ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και φαίνεται πως βρίσκεται σε κώμα, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι στο 16ο διαμέρισμα της πόλης, όσο επικρατούσε το απόλυτο χάος στους δρόμους.

Παρά το βαρύ κλίμα και τα σοβαρά επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα, οι επίσημες εκδηλώσεις για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης δεν ακυρώθηκαν, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για συμβάντα που δεν έχουν να κάνουν με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της κούπας στη Βουδαπέστη.