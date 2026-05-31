Εθνική Ελλάδος: Φαβορί η Τούμπα για τα παιχνίδια του Nations League
Μετά το «Γ. Καραϊσκάκης» και το Παγκρήτιο όπου θα γίνει το φιλικό με την Ιταλία τον Ιούνιο, η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να αγωνιστεί στην Τούμπα για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League.
Συγκεκριμένα, η απόφαση θα ληφθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της 2ας Ιουνίου όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων εφόσον η Εθνική Ομάδα φιλοξενηθεί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για τα δύο σπουδαία παιχνίδια της διοργάνωσης.
Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θα ταξιδέψει σε Σερβία και Γερμανία για τα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης και στη συνέχεια θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
