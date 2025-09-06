Παναθηναϊκός: Ο Βασίλης Παρθενοπουλος στο Μιλάνο για να αποτίσει φόρο τιμης στον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πένθος επικρατεί στην Ιταλία καθώς σε ηλικία 91 ετών, ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε την Πέμπτη (4/9), έχοντας αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στη μόδα.
Ο ίδιος φυσικά είχε αφήσει το στίγμα του στον αθλητισμό καθώς από το 2008 ήταν ο ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο, ομάδα η οποία είχε πάρει και το όνομα του brand, έχοντας γίνει γνωστή ως Αρμάνι Μιλάνο.
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί στο Armani/Teatro προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Tζόρτζιο Αρμάνι.
Μαζί με τους Έτορε Μεσίνα, Χρήστο Σταυροπουλο και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Τζιάνι Πετρουτσι ηταν οι πρώτοι που μπήκαν στην τελετή "camera ardente" στη μνήμη του ιδιοκτήτη της Αρμάνι Μιλάνο. Εκει τους υποδεχθηκε η οικογένεια Αρμάνι. Ο Παρθενοπουλος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητηρια εκ μέρους του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύσσωμης της οικογένειας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Panathinaikos BC AKTOR president, Mr. Vassilis Parthenopoulos, EA7 Emporio Armani Milan head coach, Mr. Ettore Messina, Olimpia General Manager, Mr. Christos Stavropoulos and the President of the Italian Basketball Federation, Mr. Gianni Petrucci arrived early in the morning in… pic.twitter.com/KgTbNWmaBh— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.