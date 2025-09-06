Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος βρέθηκε στην Ιταλία και απότισε φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Πένθος επικρατεί στην Ιταλία καθώς σε ηλικία 91 ετών, ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε την Πέμπτη (4/9), έχοντας αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στη μόδα.

Ο ίδιος φυσικά είχε αφήσει το στίγμα του στον αθλητισμό καθώς από το 2008 ήταν ο ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο, ομάδα η οποία είχε πάρει και το όνομα του brand, έχοντας γίνει γνωστή ως Αρμάνι Μιλάνο.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί στο Armani/Teatro προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Tζόρτζιο Αρμάνι.

Μαζί με τους Έτορε Μεσίνα, Χρήστο Σταυροπουλο και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Τζιάνι Πετρουτσι ηταν οι πρώτοι που μπήκαν στην τελετή "camera ardente" στη μνήμη του ιδιοκτήτη της Αρμάνι Μιλάνο. Εκει τους υποδεχθηκε η οικογένεια Αρμάνι. Ο Παρθενοπουλος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητηρια εκ μέρους του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύσσωμης της οικογένειας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

