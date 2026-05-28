Stoiximan GBL: Ξεκινούν οι ημιτελικοί!
Οι ημιτελικοί της Stoiximan GBL είναι προ των πυλών, με την δράση να είνα έντονη σε T-Center και ΣΕΦ.
Στο T-Center, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:00), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων μετά από 10 και βάλε ημέρες απραξίας, καθώς είχαν ξεπεράσει τα εμπόδια των Μυκόνου και Περιστερίου αντίστοιχα εδώ και μέρες.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (20:15) σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα γιορτάσουν την κατάκτηση της EuroLeague και θα αποκαλύψουν το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους.
