Ώρα ημιτελικών για την Stoiximan GBL με δράση σε T-Center και ΣΕΦ, ενώ στο φαληρικό στάδιο θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Στο T-Center, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:00), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων μετά από 10 και βάλε ημέρες απραξίας, καθώς είχαν ξεπεράσει τα εμπόδια των Μυκόνου και Περιστερίου αντίστοιχα εδώ και μέρες.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (20:15) σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα γιορτάσουν την κατάκτηση της EuroLeague και θα αποκαλύψουν το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους.