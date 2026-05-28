Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL και τον 2ο τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό για την Α1 πόλο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ανοίγουν οι Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και αναλύουν όλες τις εξελίξεις με την άφιξη Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό και τα μεταγραφικά νέα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Στο σημερινό «μενού» ξεχωρίζουν οι ημιτελικοί της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 18:00 και το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2. Αργότερα, στις 20:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Στο μεταξύ, μην χάσετε σήμερα το Gazz Floor by Novibet στις 19:30 στο Youtube του Gazzetta για όλο το ρεπορτάζ από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Τέλος, συνεχίζονται οι τελικοί και στην Α1 πόλο Ανδρών, με τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους να τίθενται αντιμέτωποι στο δεύτερο ματς της σειράς στις 21:00. Η μετάδοση του ματς θα πραγματοποιηθεί από το ΕΡΤ Sports1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας