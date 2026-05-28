Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η Basket League και το ΠΑΟ - Ολυμπιακός στο πόλο
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ανοίγουν οι Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και αναλύουν όλες τις εξελίξεις με την άφιξη Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό και τα μεταγραφικά νέα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Στο σημερινό «μενού» ξεχωρίζουν οι ημιτελικοί της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 18:00 και το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2. Αργότερα, στις 20:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Στο μεταξύ, μην χάσετε σήμερα το Gazz Floor by Novibet στις 19:30 στο Youtube του Gazzetta για όλο το ρεπορτάζ από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Τέλος, συνεχίζονται οι τελικοί και στην Α1 πόλο Ανδρών, με τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους να τίθενται αντιμέτωποι στο δεύτερο ματς της σειράς στις 21:00. Η μετάδοση του ματς θα πραγματοποιηθεί από το ΕΡΤ Sports1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ2)
- Gazz Floor by Novibet (19:30, Gazzetta Youtube)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:15, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός πόλο (21:00, EPT Sports 1)
