Παναθηναϊκός, Γκριγκόνις: Ιατρικές εξετάσεις για τον Λιθουανό και τον Κουζέλογλου
Ο Εργκίν Άταμαν δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ότι ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο επίσημο ματς στην Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο «Telekom Center Athens» στις 30 Σεπτεμβρίου. Και όπως φαίνεται ο Λιθουανός δεν... κρατιέται.
Ο σοβαρός τραυματισμός στη μέση έχει κρατήσει τον Γκριγκόνις εκτός αγώνων τους εννέα τελευταίους μήνες ωστόσο η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα δώσει κανονικά το «παρών» στην προετοιμασία των «πρασίνων» η οποία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα υποβλήθηκε στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» μαζί με τον Γιάννη Κουζέγλου μετρώντας αντίστροφα έως την ημέρα που θα «πατήσει» και πάλι παρκέ (και glass floor) μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
Οι Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της σεζόν 2025/26, το πρωί της Πέμπτης (28/08), στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/aBudj0Pk5W— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025
