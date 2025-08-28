Αταμάν για Γκριγκόνις: «Ελπίζω ότι θα είναι 100% έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague»

O Eργκίν Αταμάν στάθηκε στην κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις.

Ευχάριστα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο Βasketnews. Ο προπονητής του τριφυλλιού και της Τουρκίας έδειξε αισιόδοξος για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στη Μπάγερν.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση στην ομάδα. Και ελπίζω ότι στο πρώτο ματς της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου».

Τη σεζόν που τελείωσε, έπαιξε μόλις σε 4 ματς στη Εuroleague αφού ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και μέτρησε 3 πόντους μέσο όρο. Τη σεζόν 2023-24 ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία μέχρι την κατάκτηση της Euroleague με μεγάλο τρίποντο νίκης μέσα στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό.

Σχετικά με τον Τι Τζέι Σορτς, αφού επέλεξε το αγαπημένο του «0» στη φανέλα του, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.