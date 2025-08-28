Παναθηναϊκός: Ο Χολμς επέλεξε το #8 στέλνοντας... μήνυμα για την EuroLeague
Μπορεί τα βλέμματα των περισσοτέρων να είναι στραμμένα στο EuroBasket 2025, ωστόσο στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Με τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες των «πρασίνων» να γίνονται γνωστά, ενόψει της ερχόμενης χρονιάς.
Και αυτό του Ρισόν Χολμς να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να διαλέξει το αγαπημένο του Νο22. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Τζέριαν Γκραντ, που αγωνίζεται με αυτό στην πλάτη του στον Παναθηναϊκό.
Έτσι, ο Ρισόν Χολμς επέλεξε τον αριθμό «8», στέλνοντας έτσι το δικό του... μήνυμα για τον στόχο της ομάδας τη φετινή σεζόν. Ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague, φέρνοντας το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Αθήνα.
Οι υπόλοιπες προσθήκες των «πρασίνων» επέλεξαν επίσης τα δικά τους νούμερα. Ο Τι Τζέι Σορτς θα φοράει το «0», ο Νίκος Ρογκαβόπουλος το «17», ο Βασίλης Τολιόπουλος το «27» και ο Γιάννης Κουζέλογλου το «24».
Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού
- #0 - Τι Τζέι Σορτς
- #5 - Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- #6 - Τσέντι Όσμαν
- #8 - Ρισόν Χολμς
- #10 - Κώστας Σλούκας
- #17 - Νίκος Ρογκαβόπουλος
- #20 - Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
- #22 - Τζέριαν Γκραντ
- #24 - Γιάννης Κουζέλογλου
- #25 - Κέντρικ Ναν
- #26 - Ματίας Λεσόρ
- #27 - Βασίλης Τολιόπουλος
- #40 - Μάριους Γκριγκόνις
- #41 - Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
- #44 - Ντίνος Μήτογλου
- #77 - Ομέρ Γιούρτσεβεν
