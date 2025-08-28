Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέλεξαν τους αριθμούς για τις φανέλες τους ενόψει της επόμενης σεζόν, με τον Ρισόν Χολμς να διαλέγει το «8», στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Μπορεί τα βλέμματα των περισσοτέρων να είναι στραμμένα στο EuroBasket 2025, ωστόσο στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Με τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες των «πρασίνων» να γίνονται γνωστά, ενόψει της ερχόμενης χρονιάς.

Και αυτό του Ρισόν Χολμς να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να διαλέξει το αγαπημένο του Νο22. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Τζέριαν Γκραντ, που αγωνίζεται με αυτό στην πλάτη του στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, ο Ρισόν Χολμς επέλεξε τον αριθμό «8», στέλνοντας έτσι το δικό του... μήνυμα για τον στόχο της ομάδας τη φετινή σεζόν. Ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague, φέρνοντας το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Αθήνα.

Οι υπόλοιπες προσθήκες των «πρασίνων» επέλεξαν επίσης τα δικά τους νούμερα. Ο Τι Τζέι Σορτς θα φοράει το «0», ο Νίκος Ρογκαβόπουλος το «17», ο Βασίλης Τολιόπουλος το «27» και ο Γιάννης Κουζέλογλου το «24».

Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού