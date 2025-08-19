Ο Μάρκο Μπελινέλι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ. Το Gazzetta γράφει για τον παίκτη από την Μπολόνια που έγινε σύμβολο του ιταλικού μπάσκετ και έφτασε μέχρι την κορυφή του NBA.

«Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα». Αυτή ήταν μία από τις προτάσεις όπου χρησιμοποίησε ο Μάρκο Μπελινέλι ώστε να ανακοινώσει ότι θα σταματήσει την καριέρα του.

«Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία».

Με αυτόν τον τρόπο ο Μάρκο Μπελινέλι έκανε γνωστό σε όλους την απόφασή του να βάλει τέλος σε μία μακρά καριέρα, κατά την οποία μπόρεσε να αφήσει το στίγμα του τόσο στην Ευρώπη όσο και στο NBA,θέτοντας τον εαυτό του ως έναν από τους παίκτες... ορόσημα στην ιστορία του ιταλικού μπάσκετ.

Από τη Μπολόνια μέχρι την κορυφή του NBA και στην επιστροφή της ομάδας όπου ξεκίνησε στην Euroleague. Το Gazzetta παρουσιάζει συνοπτικά το... ταξίδι του Ιταλού στα παρκέ.

Η -πατρίδα- Μπολόνια

Η αρχή για τον Μπελινέλι και το μπάσκετ έγινε εκεί όπου... γράφτηκαν και οι τίτλοι τέλους. Στη Μπολόνια. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1986 σε έναν από τους δήμους της περιοχής. Ακολουθώντας τα βήματα των αδερφών του όπου ασχολούνταν με τον αθλητισμό (συγκεκριμένα με το μπάσκετ και το καλλιτεχνικό πατινάζ), αποφάσισε να ασχοληθεί με το μπάσκετ.

Από μικρός έκανε εντύπωση και με συνοπτικές διαδικασίες έφτασε σε ηλικία μόλις 15 ετών να βρίσκεται στη Βίρτους Μπολόνια με προπονητή τον Ετόρε Μεσίνα και πλάι στον επίσης σπουδαίο γκαρντ, Μανού Τζινόμπιλι! Το 2003 πήγε στη Φορτιτούντο Μπολόνια όπου έμεινε για μία τετραετία, μέσα στην οποία έφτασε έως τον τελικό της Euroleague (2004) ενώ παράλληλα πανηγύρισε ένα εγχώριο πρωτάθλημα, εκείνο του 2005.

Έχοντας ήδη αρχίσει να... φτιάχνει όνομα στην Ευρώπη, το καλοκαίρι του 2007, σε ηλικία 21 ετών πήρε την απόφαση να δοκιμάσει την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να κυνηγήσει το όνειρο του NBA.

Η περιπλάνηση στο NBA

Μεταφερόμαστε στο NBA draft του 2007 κατά το οποίο υπήρξαν αρκετά ονόματα που απασχόλησαν στη συνέχεια τόσο το NBA όσο και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κέβιν Ντουράντ, Αλ Χόλφορντ, Μάικ Κόνλεϊ, Γιοακίμ Νόα, Ρούντι Φερνάντεθ, Τιάγκο Σπλίτερ, Στέφαν Λάσμε, Μαρκ Γκασόλ και Γιώργος Πρίντεζης είναι μερικοί από τους παίκτες που επιλέχθηκαν εκείνη τη βραδιά.

Στην επιλογή νούμερο 18 του πρώτου γύρου, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέλεξαν τον Μάρκο Μπελινέλι. Φυσικά η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο ακόμα δεν είχε δημιουργήσει το legacy που υπάρχει γύρω από το όνομά της πλέον, ωστόσο ο Ιταλός γκαρντ από νωρίς έδειχνε να ξεχωρίζει. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο πρώτο του παιχνίδι στο Summer League σημείωσε 37 πόντους!

Κατά τη διάρκεια της regular season τα νούμερα του Μπελινέλι δεν ήταν εντυπωσιακά, με την επίδοσή του όμως να γίνεται καλύτερη στη δεύτερη του χρονιά. Το 2009 ο ίδιος έγινε trade στους Τορόντο Ράπτορς, ενώ το 2010 ακολούθησαν οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Εκεί έχοντας αποκτήσει ρυθμό και μετρώντας για δύο διαδοχικές σεζόν διψήφιο αριθμό πόντων, έμεινε έως το 2012. Τότε είχε έρθει η ώρα για τους Σικάγο Μπουλς. Στους «ταύρους», μπορεί ο μέσος όρος πόντων του να έπεσε ξανά κάτω από τους 10 (έχοντας βέβαια 9,6), ωστόσο απέκτησε τη φήμη του clutch παίκτη, έχοντας σημειώσει αρκετά clutch καλάθια.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ενεργό ρόλο στο ρόστερ, για μία ακόμη φορά έπρεπε να βρει τον νέο «σταθμό» της καριέρας του.

Η κατάκτηση της κορυφής

Το καλοκαίρι του 2013, έχοντας αφήσει πίσω του το πέρασμα από το Σικάγο του Βορρά, ταξίδεψε στον Νότο και συγκεκριμένα στο Τέξας. Εκεί υπέγραψε με τους Σαν Αντόνιο Σπερς όπου πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του.

Στο All Star του 2014 που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ορλεάνη μπόρεσε να αναδειχθεί νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων ενώ λίγο αργότερα έφτασε ξανά στα playoffs. Μετρώντας κατά μέσο όρο από 11,4 πόντους στην κανονική διάρκεια, ο ίδιος συνέχισε να είναι από τους παίκτες του Γκρεγκ Πόποβιτς που ξεχώρισαν φτάνοντας στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίζει την κατάκτηση του «δαχτυλιδιού», προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο έναν πολύ μεγάλο τίτλο – αν όχι τον μεγαλύτερο - στο βιογραφικό του.

Στο NBA αγωνίστηκε μέχρι και το 2020 έχοντας περάσει από τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Ατλάντα Χοκς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς προτού ολοκληρώσει τη θητεία του με μία δεύτερη διετία στους Σπερς με τους οποίους είχε φτάσει στο παρελθόν στην κορυφή.

Επιστροφή στη Μπολόνια για το εντυπωσιακό φινάλε

Τον Νοέμβριο του 2020 και σε ηλικία 34 ετών είχε έρθει η ώρα ώστε να αφήσει πίσω του την Αμερική και τον μαγικό κόσμο του NBA. Για τον Μάρκο Μπελινέλι, η επιστροφή στην Ευρώπη φυσικά, συνδυάστηκε με την επιστροφή στην πατρίδα του και συγκεκριμένα από εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, τη Βίρτους Μπολόνια.

Πέρα από το επιτυχημένο τέλος της πρώτης σεζόν πίσω στην Ιταλία, το μεγάλο highlight ήρθε το 2022, όταν μπόρεσε να κατακτήσει το EuroCup και να πάρει το εισιτήριο για την Euroleague, διοργάνωση από την οποία απουσίαζε η ομάδα 14 ολόκληρα χρόνια.

Μαζί της αγωνίστηκε και τα τελευταία δύο χρόνια, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στους συμπαίκτες του, μέσα από την τεράστια εμπειρία του στα παρκέ όπου βρισκόταν επαγγελματικά για 23 ολόκληρα χρόνια.

Ένας από τους ηγέτες της «σκουάντρα ατζούρα»

Μπορεί ο Μάρκο Μπελινέλι να μην κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος δεν προσπαθούσε πάντα σε αυτό. Ντεμπούτο έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 όταν και σε ένα παιχνίδι κόντρα στις ΗΠΑ σημείωσε 25 πόντους.

Στο συγκεκριμένο τουρνουά μετρούσε κατά μέσο όρο από 13,5 πόντους, ενώ στο μέλλον ακολούθησε το EuroBasket του 2007 με 15,5 πόντους, εκείνο του 2011 με 12 πόντους, του 2013 με 16,3 πόντους, του 2015 με 17,9 πόντους αλλά και εκείνο του 2017 με 17,9 πόντους.

Πλέον σε ηλικία 39 ετών και έχοντας κρεμάσει τα παπούτσια του, ο Μπελινέλι κοιτώντας πίσω στα χρόνια και το βιογραφικό του μπορεί να βρει αρκετούς τίτλους οι οποίοι έχουν τοποθετήσει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία του ιταλικού -και όχι μόνο- μπάσκετ.

Συγκεκριμένα: Πρωταθλητής του NBA το 2014, νικητής διαγωνισμού τριπόντων του NBA το 2014, πρωταθλητής EuroCup το 2022, τρεις φορές πρωταθλητής Ιταλίας (2005, 2021, 2025), κυπελλούχος Ιταλίας (2002), τέσσερα SuperCup Ιταλίας (2005, 2021, 2022, 2023), MVP του ιταλικού SuperCup το 2005, MVP του ιταλικού πρωταθλήματος το 2024, δύο φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της Serie A (2023, 2024), δύο φορές έκτος καλύτερος παίκτης της χρονιάς (2022, 2023) αλλά και καλύτερος Ιταλός παίκτης της Serie A το 2023.