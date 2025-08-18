Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Μάρκο Μπελινέλι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το μπάσκετ σε ηλικία 39 ετών.

Ο Μάρκο Μπελινέλι σε ηλικία 39 ετών ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι σταματάει το μπάσκετ.

Με τεράστια καριέρα σε Ευρώπη και NBA, ο Μπελινέλι τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν για λογαριασμό της Βίρτους Μπολόνια, ενώ στο παλμαρέ του φυσικά πρωταγωνιστεί το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014.

Το συγκινητικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία».

Το μήνυμα το συνόδευσε από ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του δίνοντας μάλιστα έμφαση στον χαρακτηριστικό τρόπο που σουτάρει.