Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκαν οι τελευταίοι αγώνες του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει μία ξεχωριστή ιστορική αξία καθώς για πρώτη φορά θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη μακρινή Αυστραλία, εκεί όπου ζουν πολλοί Έλληνες της διασποράς.
Παρά τον αρχικό σχεδιασμό ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση του πρωταθλήματος της Αυστραλίας (NBL), οι τελευταίες αναμετρήσεις του τουρνουά δεν θα πραγματοποιηθούν.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για τη Δευτέρα (22/9), δηλαδή οι αγώνες Παρτίζαν - Αντελαΐντ αλλά και Παναθηναϊκός - Σίντνεϊ.
Παράλληλα, με αυτή την εξέλιξη είναι πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο το «τριφύλλι» να προλάβει να παίξει στο Super Cup της Ρόδου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 του Σεπτεμβρίου.
