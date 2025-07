Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε την φανέλα που θα φορέσει η ομάδα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Όπως είναι γνωστό από τις 18 έως και 22 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην Αυστραλία το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός AKTOR και Παρτίζαν θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης και στη συνέχεια θα αγωνιστούν σε τουρνουά τεσσάρων ομάδων με τους Sydney Kings και Adelaide 36ers την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ.

Ενόψει του εν λόγω τουρνουά η «πράσινη» διοίκηση παρουσίασε τις συλλεκτικές φανέλες που θα φοράει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια.

«Η φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR επανασχεδιάστηκε με κομψότητα και εμπλουτίστηκε με… άρωμα Ελλάδας ώστε να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».Η συλλεκτική αυτή φανέλα, ειδικά σχεδιασμένη από την @adidasHoops για το μοναδικό αυτό Τουρνουά, μόλις αποκαλύφθηκε!» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ.»

7TH PGT - AUSTRALIA | THE JERSEY 🇬🇷💚



The Panathinaikos BC AKTOR’s jersey has been elegantly reimagined and, infused with the essence of Greece, is set to make its way to Australia for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament.



