Ο Ναν διοργάνωσε καμπ στο Σικάγο: «Να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για τα παιδιά»

Τις μπασκετικές του γνώσεις στα παιδιά που κατοικούν στο Σικάγο μεταφέρει ο Κέντρικ Ναν, μέσω του προσωπικού του καμπ που διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά στη γενέτειρά του.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να βρίσκεται στη γενέτειρά του, το Σικάγο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μπάσκετ. Και μάλιστα αυτήν τη φορά ως μέντορας, βοηθώντας πολλά παιδιά μέσω του καμπ που διοργανώνει.

Το «Kendrick Nunn Basketball Academy» διοργανώθηκε για μία ακόμα χρονιά στο Σικάγο, εκεί ο όπου ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού ανδρώθηκε μπασκετικά. Έχοντας μάλιστα κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο του πρωταθλητή της περιφέρειας του Νοτίου Σικάγο, με τη «Simeon Career Academy».

«Θέλω απλώς να επιστρέψω, να βοηθήσω τα παιδιά και να τους ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν και απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για αυτά» ήταν τα λόγια του Κέντρικ Ναν, ο οποίος μίλησε σε τοπικό ΜΜΕ.