Ο Ναν διοργάνωσε καμπ στο Σικάγο: «Να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για τα παιδιά»
Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να βρίσκεται στη γενέτειρά του, το Σικάγο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μπάσκετ. Και μάλιστα αυτήν τη φορά ως μέντορας, βοηθώντας πολλά παιδιά μέσω του καμπ που διοργανώνει.
- ΑΕΚ, Σίλβα: Η αντίδραση του Ναν στην απόκτησή του από τους «κιτρινόμαυρους»
- Παναθηναϊκός: Όλες οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του Κέντρικ Ναν
Το «Kendrick Nunn Basketball Academy» διοργανώθηκε για μία ακόμα χρονιά στο Σικάγο, εκεί ο όπου ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού ανδρώθηκε μπασκετικά. Έχοντας μάλιστα κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο του πρωταθλητή της περιφέρειας του Νοτίου Σικάγο, με τη «Simeon Career Academy».
«Θέλω απλώς να επιστρέψω, να βοηθήσω τα παιδιά και να τους ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν και απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για αυτά» ήταν τα λόγια του Κέντρικ Ναν, ο οποίος μίλησε σε τοπικό ΜΜΕ.
Το καμπ του Κέντρικ Ναν στο Σικάγο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.