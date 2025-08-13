Ο Κέντρικ Ναν ενθουσιάστηκε στην είδηση της απόκτησης του Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ. Έναν παίκτη με τον οποίο έχει κοινό παρελθόν στους Μαϊάμι Χιτ.

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, κάνοντας δικό της τον Κρις Σίλβα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ που ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά και ο Κέντρικ Ναν. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, σχολίασε κάτω από την είδηση της ανακοίνωσης της ΑΕΚ με emoji φωτιάς, δείχνοντας και αυτός την έκπληξη αλλά και τον ενθουσιασμό του.

Ο λόγος φυσικά δεν είναι άλλος από το κοινό τους παρελθόν. Αφού αμφότεροι συνυπήρξαν στους Μαϊάμι Χιτ. Κρις Σίλβα και Κέντρικ Ναν βρέθηκαν στο Μαϊάμι και τους Χιτ το 2019, όντας μέλη της ομάδας που πήγε ως τους τελικούς της φούσκας του Ορλάντο το 2020. Αμφότεροι ως rookies τότε, φόρεσαν τη φανέλα των Χιτ και μοιράστηκαν το παρκέ για 48 παιχνίδια.

Μέχρι που οι δρόμοι τους χώρισαν, μιας και ο Κέντρικ Ναν μετά το 2021 μετακόμισε στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο δρόμος του τον έφερε στα μέρη μας και τον Παναθηναϊκό. Ο Κρις Σίλβα πέρασε και αυτός στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος πέρσι στην Μπνέι Ερτζίλια, μέχρι να συμφωνήσει με την ΑΕΚ.

Εκεί όπου μέτρησε 15.1 πόντους, 8.0 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ, με την ΑΕΚ να προσθέτει έναν σούπερ πάουερ φόργουορντ στο ρόστερ της.