Ο Κέντρικ Ναν δημοσίευσε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι για τα 30ά γενέθλιά του.

Ο Κέντρικ Ναν έκλεισε τα 30 του χρόνια και τα γιόρτασε στο Σικάγο, σε ένα πριβέ πάρτι, το οποίο είχε ζωντανή μουσική, αλλά και μια ιδιαίτερη τούρτα για τον σταρ του Παναθηναϊκού!

Λίγες μέρες μετά τους εορτασμούς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσε.

Ο γκαρντ των «πράσινων» είχε εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ δεν έλειψαν τα πούρα και οι ξεχωριστές μουσικές επιλογές, αλλά και ένα γλυπτό από πάγο που έγραφε το όνομά του και τον τίτλο του «MVP» που κατέκτησε φέτος στη EuroLeague.