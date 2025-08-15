Ο Κίναν Έβανς θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στα παρκέ ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται με τον Ολυμπιακό.

Ο Κίναν Έβανς αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού τη σεζόν που έρχεται. Και παράλληλα έναν παίκτη που αν παίξει με βάση τις δυνατότητές του, θα ανεβάσει επίπεδο τους «ερυθρολεύκους».

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε χωρίς επίσημα παιχνίδια την περασμένη σεζόν, επιστρέφοντας από τον σοβαρό του τραυματισμό περίπου μεσούσης της περιόδου.

Με τον ίδιο τον Κίναν Έβανς να συνεχίζει την πολύ σκληρή δουλειά, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Εκεί όπου θέλει φυσικά να παρουσιαστεί από την αρχή έτοιμος και να πιάσει τα στάνταρ απόδοσης που είχε με τη Ζάλγκιρις και τον έντυσαν πριν καν έρθει το καλοκαίρι του 2024 στα «ερυθρόλευκα».

Ο Κίναν Έβανς πόσταρε στον λογαριασμό του στο Tik Tok ένα βίντεο από την ατομική του προπόνηση. Εκεί όπου κάνει ορισμένα σουτάκια και ασκήσεις, δείχνοντας έτοιμος για τις προκλήσεις που έρχονται.

Πριν τραυματιστεί σε ματς για τα playoffs της λιθουανικής λίγκας τον Μάιο του 2024, ο Κίναν Έβανς είχε προλάβει να λάμψει στην Euroleague, όπου σε 34 αγώνες (πενταδάτος σε όλους), μέτρησε 17.3 πόντους (53% στο δίποντο, 44% στο τρίποντο, 90% στις βολές), 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.2 κλεψίματα