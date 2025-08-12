Η EuroLeague απάντησε στη μητέρα του Χολμς: «Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό... καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ»

Στη μητέρα του Ρισόν Χολμς απάντησε με tweet που αποθεώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού η EuroLeague.

Ο Ρισόν Χολμς είναι το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού και το κομμάτι που έκλεισε το ρόστερ. Με τον ενθουσιασμό, τόσο του ίδιου, όσο και της οικογένειάς του να μην κρύβεται, αφού η μητέρα του έκανε σχετικό tweet.

Στο οποίο η EuroLeague απάντησε με τον δικό της τρόπο. «Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα του στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η EuroLeague δεν θα ξαναείναι η ίδια! Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του! Πάμε Παναθηναϊκέ!» έγραψε στο twitter η Λυντέσια, η μητέρα του Ρισόν Χολμς.

Με την EuroLeague να ανεβάζει βίντεο από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. «Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική. Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό... καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ» έγραψε στη λεζάντα η EuroLeague, συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ενθουσιασμού.

Η απάντηση της EuroLeague στη μητέρα του Χολμς