Η μητέρα του Ρισόν Χολμς δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της για τη μεταγραφή του γιου της στον Παναθηναϊκό.

Ο Ρισόν Χολμς ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο, έδειξε την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του φορώντας τα «πράσινα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μητέρα του, Λυντέσια, που μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο «Χ» (πρώην Twitter) εξέφρασε τις σκέψεις της. «Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα του στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η EuroLeague δεν θα ξαναείναι η ίδια! Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του! Πάμε Παναθηναϊκέ!», έγραψε χαρακτηριστικά για τη μεταγραφή του γιου της.