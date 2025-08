Ο Γιουσούφα Φαλ έμοιαζε φευγάτος από την Μπαρτσελόνα, όμως τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν, με τον Τσέμα Ντε Λούκας να αναφέρει πως ο Σενεγαλέζος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Καταλανούς!

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε στην Μπαρτσελόνα αναφορικά με το μέλλον του Γιουσούφα Φαλ.

Το προηγούμενο διάστημα ο Γιουσούφα Φαλ έμοιαζε να είναι στην πόρτα της εξόδου, καθώς η Μπαρτσελόνα δεν έδειχνε διάθεση να τον κρατήσει στο ρόστερ της τον Σενεγαλέζο. Αυτό όμως φαίνεται πως άλλαξε.

Όπως αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, ο Γιουσούφα Φαλ μένει στην Μπαρτσελόνα και υπογράφει επέκταση συμβολαίου, με τους Καταλανούς να κραούν με αυτό τον τρόπο στην ομάδα τους τον 30χρονο γίγαντα.

Ο Γιουσούφα Φαλ έδωσε το «παρών» σε 63 παιχνίδια της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν (29 στην Euroleague, 33 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο). Στην Euroleague μέτρησε κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε περίπου 10 λεπτά στο παρκέ.

ÚLTIMA HORA: Youssoupha Fall (2,21 m.; 30 a.) continuará una temporada más en el Barça.



Youssoupha Fall is set to sign a contract extension with Barça.