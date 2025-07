Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει πλέον η παραμονή του Τσιμέζι Μέτου στην Μπαρτσελόνα την επόμενη χρονιά.

Ανατροπή δεδομένων στο θέμα του Τσιμέζι Μέτου, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ισπανού δημοσιογράφου, Τσέμα Ντε Λούκας, η Μπαρτσελόνα εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κρατήσει τον Τσιμέζι Μέτου, καθώς και να προσθέσει έναν ακόμα σέντερ στο ρόστερ της.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ υπέστη ρήξη αχιλλείου στα τέλη Μαρτίου της περασμένης σεζόν, φορώντας τη φανέλα των Καταλανών. Με τη Φενέρμπαχτσε να κάνει κίνηση για την απόκτησή του, αλλά τελικά η μετακίνηση να μην προχωράει. Αυτό, διότι οι ιατροί της τουρκικής ομάδας έκριναν πως δεν έχει εξελιχθεί καλά η αποθεραπεία του.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα σκέφτεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μέτου για να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της και τα επόμενα χρόνια. Θυμίζουμε πως ο Μέτου την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σε 24 παιχνίδια όσον αφορά την EuroLeague, μετρώντας 11.0 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ.

