Ο Εβάν Φουρνιέ δεν άφησε ασχολίαστη την... ατάκα του Νίκολα Βούτσεβιτς στο «X» και έσπευσε να την σχολιάσει.

Λίγο μετά την επέκταση του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό, ο Νίκολα Βούτσεβιτς θέλησε να «πειράξει» τον καλό του φίλο και πάλαι ποτέ συμπαίκτη του στους Ορλάντο Μάτζικ.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο «X» απάντησε στον Γάλλο γκαρντ για την τριετή ανανέωση με τους «ερυθρόλευκους» γράφοντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πρέπει να παρακολουθούν αυτόν τον μ@@@@α για τρία ακόμα χρόνια».

Άμεση αντίδραση δεν υπήρξε. Ο Εβάν Φουρνιέ μάλλον περίμενε την... κατάλληλη στιγμή για να απαντήσει στον Μαυροβούνιο σέντερ, με τον οποίο είχαν το δικό τους «bromance» από τη κοινή τους θητεία στη Φλόριντα:

«Ξέρω αδερφέ βαρέθηκες να παίζεις για τη λοταρία» ανέφερε ο Φουρνιέ θέλοντας να «πειράξει» τον Βούτσεβιτς για το γεγονός ότι παλεύει να βρεθεί στα playoffs κάθε χρόνο, αλλά καταλήγει η ομάδα του να είναι «υποψήφια» για τα «lottery picks» στο draft.

Its ok bro I know you’re tired of playing for the lottery. https://t.co/d2Pe4t3zxY