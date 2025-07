Ο Νίκολα Βούτσεβιτς σχολίασε με έναν μοναδικό τρόπο το νέο συμβόλαιο του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό!

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς έχει μεγάλη αγάπη τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τον Εβάν Φουρνιέ. Έτσι, η επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου με τους Ερυθρόλευκους, δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Μαυροβούνιο σταρ.

Βέβαια, ο Νίκολα Βούτσεβιτς αποφάσισε να τρολάρει τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Ορλάντο Μάτζικ, τονίζοντας πως… λυπάται τους φίλους του Ολυμπιακού που θα τον βλέπουν για άλλα τρια χρόνια.

«Λυπάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πρέπει να παρακολουθούν αυτόν τον μ@@@@α για τρία ακόμα χρόνια».

Feel sorry for Olympiakos fans having to watch this douchebag for 3 more seasons https://t.co/ESr5V7nQoY