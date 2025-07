Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart της Ντουμπάι BC μετά την απόκτηση του Φίλιπ Πετρούσεφ από τον Ολυμπιακό.

Το σίριαλ του Φίλιπ Πετρούσεφ ολοκληρώθηκε και ο παίκτης βρήκε τη νέα του ομάδα. Ο Σέρβος σέντερ μετακομίζει στην Ντουμπάι BC, η οποία τα βρήκε σε όλα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την παραχώρηση του.

Την περσινή σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα (ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό) μέτρησε 14.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 21'28'' που πατούσε παρκέ. Η νέα ομάδα της Euroleague συνεχίζει να ενισχύεται και πλέον έχει δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό depth chart.

Με μια πρώτη ματιά δείχνει ικανή να παλέψει για μια θέση στα playoffs, αφού οι κινήσεις που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι φανερώνουν πως θέλει να φτάσει ψηλά από την πρώτη χρονιά.

Εκτός του Πετρούσεφ, ξεχωρίζει η απόκτηση του Μούσα, του Καμπενγκέλε, του Μπέικον, του Ράιτ, του Τζάιτε και του Αβράμοβιτς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει βάθος σε όλες τις θέσεις.

