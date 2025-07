Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην Ντουμπάι BC, με την οποία υπέγραψε για δύο χρόνια.

Τον γνωρίσαμε στα μέρη μας με τη φανέλα της ΑΕΚ, ωστόσο τον Εμφιόντου Καμπενγκέλε (28 ετών, 2.06μ.) θα τον βλέπουμε πλέον στα παρκέ της EuroLeague. Η Ντουμπάι BC συνέχισε την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, που θα τη βρει για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ανακοινώνοντας την απόκτησή του έως τη σεζόν 2026-27.

Ο Καναδός σέντερ πέρασε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ιταλία και τη Βενέτσια, εκεί όπου πραγματοποίησε μια τρομερή σεζόν. Συγκεκριμένα σε 30 παιχνίδια της κανονικής περιόδου του ιταλικού πρωταθλήματος, μέτρησε 15.0 πόντους και 9.7 ριμπάουντ μέσο όρο, μαζί με 1.3 ασίστ.

Γεγονός που του έδωσε το εισιτήριο για να ανέβει λέβελ και να παίξει στην EuroLeague για λογαριασμό της Ντουμπάι BC.

Welcome to your new home, Mfiondu 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/mWtQneC9av