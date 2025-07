Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι BC.

Η Ντουμπάι BC συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της παρθενικής της συμμετοχή στην Euroleague, θέλοντας να αποδείξει ότι της αξίζει μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα που αγωνίζεται παράλληλα στην Αδριατική Λίγκα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουέιν Μπέικον, για έναν χρόνο, αποκτώντας έτσι έναν παίκτη που στο παρελθόν έχει καταγράψει συμμετοχές στη διοργάνωση. Αρχικά με τη φανέλα της Μονακό (2021-22) αλλά και στη συνέχεια ως παίκτης του Παναθηναϊκού (2022-23) όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 16,6 πόντους με 3,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 30:50 λεπτά εντός παρκέ.

Τελευταίος «σταθμός» του 29χρονου φόργουορντ (1,98 μ.), ήταν η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όπου είχε από 17,4 πόντους με 3,9 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 26:48 λεπτά συμμετοχής.

Welcome to your new home, Dwayne🤎🤍🖤 pic.twitter.com/lEsdu9z0OD