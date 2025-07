Ο Μαμ Τζαϊτέ (30 χρονών, 2,08 μ.) ανακοινώθηκε από τη Ντουμπάι BC, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και της παρθενικής συμμετοχής στην Euroleague.

Στη Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μαμ Τζαϊτέ, με την ομάδα της ABA Liga να ανακοινώνει την απόκτησή του, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/7). Την περασμένη σεζόν ο ίδιος βρισκόταν στη Μονακό.

Στο επίπεδο της Euroleague, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, ο 30χρονος σέντερ είχε κατά μέσο όρο από 7,5 πόντους ενώ παράλληλα μετρούσε από 4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 14:38 λεπτά εντός παρκέ.

Στο παρελθόν, ο ίδιος έχει περάσει μεταξύ άλλων από τη Βίρτους Μπολόνια έχοντας κατακτήσει το EuroCup του 2022 ενώ πλέον αποτελεί μία ακόμη από τις προσθήκες στο ρόστερ της Ντουμπάι BC, ενόψει της παρθενικής της συμμετοχή στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Welcome to your new home, Mam🤎🤍🖤 pic.twitter.com/uZqV9NLwS8