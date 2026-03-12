Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης (11/03) με τη νίκη της Παρτίζαν επί της Βιλερμπάν.

Έξι αναμετρήσεις έχει το πρόγραμμα για σήμερα (12/03) με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Μονακό (20:00) εκτός έδρας και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις (22:00) στο «Telekom Center Athens».

Για πρώτη φορά φέτος ο Ματίας Λεσόρ δεν θα βρίσκεται στους απόντες στο ιατρικό δελτίο της EuroLeague και αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26.

Δείτε ποιοι παίκτες θα λείψουν και ποιοι είναι αμφίβολοι:

Μονακό - Ολυμπιακός (20:00)

Μίροτιτς, Τάις είναι εκτός για τους γηπεδούχους. Λαρετζάκης, Φαλ και Έβανς οι απουσίες των «ερυθρολεύκων». Αμφίβολοι οι Μόρις και Βεζένκοβ.

Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις (22:00)

Αμφίβολος ο Φαρίντ για τους «πράσινους», εκτός ο Σαμοντούροφ. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η απόφαση για τη Ζάλγκιρις για Μπιρούτις και Τουμπέλις.

Ντουμπάι - Μπασκόνια (21:00)

Μπέρτανς, Έλις και Κόντιτς εκτός για την Ντουμπάι, όπως οι Τζαϊτέ και Μέισον. Για την Μπασκόνια εκτός ο Ντιόπ, ο Κούρουκς και ο Σεντεκέρσκις.

Μπάγερν - Αναντολού Εφές (21:30)

Μπουμπουά, Ντέσερτ, Λάρκιν και Παπαγιάννης οι απουσίες των Τούρκων. Εκτός για τους Γερμανούς οι Γιακουμπάιτις και Χάρις, αμφίβολοι οι Μπάκντγουιν, Γιόβιτς και Κράτζερ.

Ρεάλ - Βαλένθια (21:45)

Νονγκές και Τέιλορ αμφίβολοι για τη Βαλένθια, Αλμάνσα και Κράμερ εκτός για τη «βασίλισσα».

Παρί - Βιλερμπάν (22:00)

Σάρβιν και Εμπαϊέ εκτός για την Παρί. Εμπουά και Εντιαγέ δεν παίζουν για τη Βιλερμπάν.