EuroLeague: Οι απουσίες και το ιατρικό δελτίο της 31ης αγωνιστικής
Η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης (11/03) με τη νίκη της Παρτίζαν επί της Βιλερμπάν.
Έξι αναμετρήσεις έχει το πρόγραμμα για σήμερα (12/03) με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Μονακό (20:00) εκτός έδρας και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις (22:00) στο «Telekom Center Athens».
Για πρώτη φορά φέτος ο Ματίας Λεσόρ δεν θα βρίσκεται στους απόντες στο ιατρικό δελτίο της EuroLeague και αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26.
Δείτε ποιοι παίκτες θα λείψουν και ποιοι είναι αμφίβολοι:
- Μονακό - Ολυμπιακός (20:00)
Μίροτιτς, Τάις είναι εκτός για τους γηπεδούχους. Λαρετζάκης, Φαλ και Έβανς οι απουσίες των «ερυθρολεύκων». Αμφίβολοι οι Μόρις και Βεζένκοβ.
- Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις (22:00)
Αμφίβολος ο Φαρίντ για τους «πράσινους», εκτός ο Σαμοντούροφ. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η απόφαση για τη Ζάλγκιρις για Μπιρούτις και Τουμπέλις.
- Ντουμπάι - Μπασκόνια (21:00)
Μπέρτανς, Έλις και Κόντιτς εκτός για την Ντουμπάι, όπως οι Τζαϊτέ και Μέισον. Για την Μπασκόνια εκτός ο Ντιόπ, ο Κούρουκς και ο Σεντεκέρσκις.
- Μπάγερν - Αναντολού Εφές (21:30)
Μπουμπουά, Ντέσερτ, Λάρκιν και Παπαγιάννης οι απουσίες των Τούρκων. Εκτός για τους Γερμανούς οι Γιακουμπάιτις και Χάρις, αμφίβολοι οι Μπάκντγουιν, Γιόβιτς και Κράτζερ.
- Ρεάλ - Βαλένθια (21:45)
Νονγκές και Τέιλορ αμφίβολοι για τη Βαλένθια, Αλμάνσα και Κράμερ εκτός για τη «βασίλισσα».
- Παρί - Βιλερμπάν (22:00)
Σάρβιν και Εμπαϊέ εκτός για την Παρί. Εμπουά και Εντιαγέ δεν παίζουν για τη Βιλερμπάν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.