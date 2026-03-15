Η Ντουμπάι κυριάρχησε (114-91) του Ερυθρού Αστέρα για την 3η αγωνιστική του Top-8 της ABA Liga με τους «ερυθρόλευκους» να έρχονται στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ντουμπάι επικρατώντας (114-91) του Ερυθρού Αστέρα για την 3η αγωνιστική του Top-8 της ABA Liga. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς που είναι στην 2η θέση και έχει απολογισμό 17 νίκες και 2 ήττες δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου που βρίσκονται στην 4η θέση με 14 νίκες και 5 ήττες και ετοιμάζονται για την αναμέτρηση της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Οι Μούσα, Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ ήταν «όλα τα λεφτά» για τη Ντουμπάι, ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα Μιλιένοβιτς και Μπάτλερ ξεχώρισαν, αλλά ναυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει την ήττα.

Ο Ομπράντοβιτς επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει και να ξεκουράσει εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR την Παρασκευή (20/3, 21:15) στο Telekom Center Athens τους Τζοέλ Μπόλομποϊ και Νίκολα Κάλινιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 37-25, 63-43, 90-67, 114-91.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3 (1/1 τριπ.), Μπέικον 21 (6 ασίστ), Πρέπελιτς 5 (1/1 τριπ.), Μπέρτανς 11 (3/5 τριπ.), Άντερσον 5, Κόντις 14 (2/3 τριπ.), Μούσα 18 (2/8 τριπ.), Καμπενγκέλε 15 (4 ριμπ., 4 ασίστ), Ράιτ 3 (1/1 τριπ.), Πετρούσεφ 13 (6 ριμπ.), Καμένιας 4, Καμπόκλο 2.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4 (3 ριμπ., 3 ασίστ), Μιλιένοβιτς 18 (3/4 τριπ.), Μπάτλερ 17, Νταβίντοβατς 2, Κάρτερ 7 (1/2 τριπ.), Ντόμπριτς 3 (1/2 τριπ.), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 7 (1/2 τριπ.), Νουόρα 13, Οτζελέγε 7 (1/3 τριπ.), Μονέκε 9 (2/2 τριπ.).