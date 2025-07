Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Μπούντουτσνοστ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αξιοπρόσεκτη παρουσία τα δύο τελευταία χρόνια στο Eurocup, το οποίο ήταν και το «διαβατήριό» του για το επόμενο βήμα στην Euroleague.

Η Ντουμπάι BC είναι η ομάδα που του έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση υπογράφοντας συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Έτσι μετά τους Ντζάναν Μούσα και Αλέκσα Αβράμοβιτς, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ αποτελεί το αμέσως επόμενο μεταγραφικό «χτύπημα» της «σταχτοπούτας» της Euroleague.

Τα δύο τελευταία χρόνια είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε συνολικά 36 ματς του Eurocup.

Welcome to your new home, Mckinley 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/2pyWR4LN7i