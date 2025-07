Ο Μαόντο Λο είναι κοντά στη Ζάλγκιρις, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό.

Η Ζάλγκιρις έχει βγει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει δικό της και τον Μαόντο Λο!

Μετά τους Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Μόουζες Ράιτ, Ντάστιν Σλέβα, Αζουόλας Τουμπέλις, Μάντας Ρουμπσταβίτσιους και του νέου προπονητή Τόμας Μασιούλις, η Ζάλγκιρις θέλει να κάνει δικό της και τον Μαόντο Λο, ενώ, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Γερμανό γκαρντ.

Ο Μαόντο Λο προέρχεται από μια σεζόν με την Παρί, όπου είχε μέσο όρο 10 πόντους (57,5% στα δίποντα, 33,3% στα τρίποντα), 1,5 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 8 βαθμούς στο PIR στην EuroLeague.

Zalgiris Kaunas is nearing a deal with Maodo Lo, per sources.



More 👇https://t.co/oLZbxgLtJC