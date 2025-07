Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας εμφανίστηκε αινιγματικός σχετικά με το μέλλον του, την ώρα που οι Αμερικανοί εμπλέκουν τον Αλ Χόρφορντ, σε περίπτωση που ο Λιθουανός σέντερ επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρέθηκε στο Βίλνιους και τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με την ανταλλαγή που τον έστειλε στους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ ρωτήθηκε και για το πού θα τον βρει η νέα σεζόν, τονίζοντας πως όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν παιχτεί το πρώτο ματς της σεζόν 2025/26.

Το trade που έστειλε τον Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ αντί του Ντάριο Σάριτς αναμένεται να επισημοποιηθεί το επόμενο διάστημα, την ώρα που αμερικανικά δημοσιεύματα εμπλέκουν τον 39χρονο free agent Αλ Χόρφορντ.

«Ο Αλ Χόρφορντ ετοιμάζεται να επιλέξει την επόμενη ομάδα του, με τους Νάγκετς και τους Γουόριορς να βρίσκονται στο τραπέζι. Αν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει σκοπό να επιστρέψει στην Ευρώπη, τότε ο Χόρφορντ αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για το Ντένβερ. Προς το παρόν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θεωρούνται το φαβορί για την απόκτησή του» αναφέρει ο Έβαν Σάιντερι του Forbes.

Ο Χόρφορντ μετράει 12.9 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 1.138 αγώνες regular season με τους Χοκς, τους Σέλτικς, τους Σίξερς και τους Θάντερ, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2024 με τους «Κέλτες».

