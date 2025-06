Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει βγει πολλές φορές μπροστά για τον Ολυμπιακό, με την απόδοσή του στα περισσότερα «do or die» να τον έχει κάνει να ξεχωρίσει.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στους τελικούς της Stoiximan GBL έδειξε τα.. δόντια του, με τους 13 πόντους μ.ο. που μέτρησε, όμως αυτή δεν ήταν η μόνη φορά στην καριέρα του στον Ολυμπιακό που έχει βγει μπροστά στα δύσκολα.

Αντιθέτως, ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένας από τους παίκτες που δεν φοβούνται τη στιγμή. Και ναι, μπορεί τους δύο μήνες πριν τους τελικούς να είχε μείνει μακριά από τον καλό του εαυτό, όμως αυτό δεν αναιρεί τα πεπραγμένα του το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, μια ανάρτηση από τον λογαριασμό TCA Media Channel, αποδεικνύει πως στα περισσότερα «do or die» του στον Ολυμπιακό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει το κάτι παραπάνω.

Η εικόνα του tweet παρουσιάζει τα οκτώ παιχνίδια της EuroLeague στα οποία ο Σακίλ ΜακΚίσικ πρωταγωνίστησε όταν η πρόκριση ή ο τίτλος κρινόταν σε ένα βράδυ.

Το 2022, στο Game 5 απέναντι στη Μονακό, ήταν εκπληκτικός με 18 πόντους και 4 ασίστ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο Final Four. Ακολούθησε ο ημιτελικός με την Εφές, όπου, παρότι ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε 12 πόντους, δείχνοντας και πάλι ότι δεν διστάζει στα δύσκολα.

Το 2023, στο Game 4 με τη Φενέρ εκτός έδρας, σημείωσε 9 πόντους και 5 ασίστ, σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει και δεύτερο «διπλό» στην Πόλη, όμως στο κρίσιμο Game 5 στο ΣΕΦ, είχε 11 πόντους, βοηθώντας αποφασιστικά την ομάδα να προκριθεί.

Στον τελικό με τη Ρεάλ δεν ήταν στην καλύτερή του μέρα, καθώς πέτυχε μόλις 6 πόντους απέναντι στο… αντιμπάσκετ που παρέθεσε ο Τσους Ματέο με τα 40’ ζώνη. Το 2024, στο Game 4 απέναντι στην Μπαρτσελόνα σημείωσε 12 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και στο Game 5 στη Βαρκελώνη είχε 14 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τέλος, στο Final Four του Βερολίνου, είχε 6 πόντους στον ημιτελικό με τη Ρεάλ, καθώς χάθηκε στην μετριότητα εκείνης της ημέρας, όμως η επίγευση από το Βερολίνο ήταν οι 11 πόντοι του στον μικρό τελικό με την Φενέρ.

Free agent alert : Shaq McKissic leads all Euroleague players in the number of times he singularly led his team in scoring in EL “do or die” playoff games over the last five seasons. pic.twitter.com/YfuMKn1Uj5