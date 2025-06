Μετά την Παρί, ο Τιάγκο Σπλίτερ θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα του Όρεγκον.

Ο Τιάγκο Σπλίτερ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν με την Παρί, οδηγώντας τη ως τα playoffs της EuroLeague, αλλά μετά το πέρας της σεζόν θα την αφήσει για να μετακομίσει στο NBA. Σε μία είδηση που είχε γίνει γνωστή εδώ και μέρες, ο Σπλίτερ θα ενταχθεί στο επιτελείο των Μπλέιζερς ως συνεργάτης του Τσάντσεϊ Μπίλαπς.

Ο Σπλίτερ μάλιστα ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όρεγκον ως assistant, μαζί με τρεις ακόμα που θα πλαισιώσουν το επιτελείο του Μπίλαπς.

Η σεζόν του ωστόσο δεν έχει τελειώσει, μιας και η Παρί βρίσκεται στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, διεκδικώντας τον τίτλο απέναντι στη Μονακό.

Stacked bench. Strong minds.



Welcome our new coaches to Rip City 🌹 pic.twitter.com/LgSKZ8Brvf