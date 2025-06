Η Παρί έκανε θόρυβο στην παρθενική συμμετοχή της στη EuroLeague και ο Τιάγκο Σπλίτερ φέρεται έτοιμος να επιστρέψει στο ΝΒΑ ώστε να ενταχθεί στο σταφ των Μπλέιζερς.

Τα playoffs στη Γαλλία είναι σε εξέλιξη και ο Τιάγκο Σπλίτερ φέρεται έτοιμος να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό των Μπλέιζερς!

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας, ο Σπλίτερ θα ενταχθεί στο σταφ των Μπλέιζερς ως άμεσος συνεργάτης του Τσόνσι Μπίλαπς, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην άκρη του πάγκου της Παρί.

O 40χρονος Βραζιλιάνος δούλεψε στο παρελθόν ως ασίσταντ κόουτς στους Μπρούκλιν Νετς (2019-23) και στους Χιούστον Ρόκετς (2023/24) πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Παρί, κοουτσάροντας τους Γάλλους στην παρθενική συμμετοχή τους στη EuroLeague, φτάνοντας στο σημείο να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs μέσω του Play-In.

Στο μεταξύ, η Παρί προηγείται με 2-0 νίκες στα ημιτελικά των γαλλικών playoffs με την Μπουργκ.

ÚLTIMA HORA: El entrenador de la gran sensación de Euroliga, Paris, Tiago Splitter, vuelve a la #NBA para unirse al staff técnico de los Blazers de Chauncey Billups.



Paris Basketball coach, Tiago Splitter, is returning to the #NBA to join Billups' coaching staff at Portland.