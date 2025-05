Ο Κέντρικ Ναν, μίλησε από το Άμπου Ντάμπι για το βραβείο «Magic Moment» της σεζόν στο οποίο και διακρίθηκε.

Ο κόσμος του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχει όλα τα βλέμματα πλέον στραμμένα στο Άμπου Ντάμπι και το Final Four 2025 της Euroleague, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Μονακό θα διεκδικήσουν φέτος το τρόπαιο.

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε μία ακόμη εντυπωσιακή σεζόν, κάτι το οποίο του χάρισε και το βραβείο του MVP, μίλησε για το βραβείο «Magic Moment» της σεζόν που παρέλαβε και αναφέρθηκε στο πόσο τιμητικό είναι για τον ίδιο, ευχαριστώντας όσους τον ψήφισαν.

«Μαγική στιγμή. Είναι ένα ξεχωριστό βραβείο. Είναι τιμή μου. Είναι το τέταρτό μου φέτος και σημαίνει πολλά για εμένα. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους και όσους ψήφισαν εμένα, για την καλύτερη μαγική στιγμή της σεζόν. Ευχαριστώ».

Kendrick Nunn receives the award for best Magic Moment of the season in Abu Dhabi 🔥#MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/2HJULusksG