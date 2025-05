Σκαριόλο για το ενδεχόμενο να αναλάβει τη Ρεάλ: «Δεν έχω το δικαίωμα ούτε καν να μιλώ γι' αυτό»!

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία που τον συνδέει με τη Ρεάλ και το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων.

H περίπτωση του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει έρθει στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού η θέση του Τσους Ματέο κρίνεται επισφαλής.

Η «Βασίλισσα» έμεινε εκτός Final Four και πλέον ρίχνει όλο το βάρος στην ισπανική λίγκα ενώ ο Σκαριόλο φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για τη θέση του νέου προπονητή στη Ρεάλ εφόσον οι Blancos ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Ματέο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας παραχώρησε συνέντευξη στο SK Week, τονίζοντας σχετικά: «Όταν ένας προπονητής κοουτσάρει μία ομάδα, κανένας άλλος προπονητής δεν έχει το δικαίωμα ούτε καν να μιλά για αυτό. Προφανώς υπάρχουν μάνατζερ, ατζέντηδες, συνομιλίες... Αλλά εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Νομίζω ότι τα καταφέρνει πολύ καλά. Ειλικρινά, παρά τις πολλές δυσκολίες, θεωρώ ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πω κάτι περισσότερο».

