Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Ισραήλ, ο Τάισον Γουόρντ είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά. Αυτός είναι ο δεύτερος παίκτης της Παρί που τα μεταγραφικά σενάρια τον συνδέουν με τους «ερυθρόλευκους», μετά τον Τι Τζέι Σορτς.

Μπορεί η φετινή Euroleague να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μίας και απομένει το Final Four του Άμπου Ντάμπι, ωστόσο τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άρελ Γκίνσμπεργκ, ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς του στόχους για τη νέα σεζόν, τον Τάισον Γουόρντ, που αγωνίζεται στην Παρί.

Από την πλευρά του ο παίκτης, ύστερα την εντυπωσιακή χρονιά που πραγματοποίησε η ομάδα από την πρωτεύουσα της Γαλλίας, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τους «ερυθρόλευκους» ωστόσο να φαίνεται πως είναι το φαβορί για την απόκτησή του, αφού και οι ίδιοι τον έχουν αρκετά ψηλά στη μεταγραφική λίστα.

Αυτός είναι ο δεύτερος παίκτης της Παρί όπου δημοσιεύματα από το εξωτερικό τον συνδέουν με την ομάδα του Πειραιά, αφού η TeleSport ανέφερε ότι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Τι Τζέι Σορτς, είναι ο Ολυμπιακός.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague, ο Γουόρντ μετρούσε κατά μέσο όρο από 11 πόντους με 4,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 26:20 λεπτά εντός παρκέ.

